Przez Komisję Europejską nie skorzystasz z najnowszej funkcji Windows 11. Podpowiadamy, jak to obejść

Czym jest Copilot? Pozwolę sobie zacytować samego producenta: “Microsoft Copilot w wyjątkowy sposób uwzględni kontekst, źródła dostępne w sieci, dane robocze oraz zadanie, jakie wykonujemy w danym momencie na komputerze, aby udzielić lepszej pomocy, zachowując najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Zapewni to płynne doświadczenie korzystania z Windows 11, Microsoft 365, a także Edge i Bing”. W jaki sposób przeszkadza to w Europie?

Copilot a Komisja Europejska – to skomplikowane

Digital Markets Act (DMA), czyli “akt o rynkach cyfrowych” to dokument, który powstał w celu regulacji działania firm z rejonu tzw. “Big Tech” na terenie Europy. Ma na celu umożliwienie uczciwej konkurencji każdego biznesu, niezależnie od jego wielkości, a także reguluje przetwarzanie informacji. Wprowadza m.in. zakaz łączenia danych zebranych z dwóch różnych serwisów należących do tej samej firmy. I to właśnie może być przeszkoda, która uniemożliwia wprowadzenie (jak na razie) Copliot na Starym Kontynencie. Windows 11 – Edge – Bing – Microsoft 365. Połączenie jest oczywiste.

Jednak Microsoft nie zamierza odpuszczać (nic dziwnego, za duży rynek) i pracuje nad tym, aby usługa została dostosowana do wszystkich wymogów DMA. Dlatego jest szansa, że jeszcze w tym roku europejscy użytkownicy Windows 11 będą mogli wspomagać się działaniem asystenta SI. Zaznaczam – szansa. DMA przewiduje, że producent musi dostosować usługę w przeciągu sześciu miesięcy, dlatego ma na to czas do marca 2024 roku.

Jednak wiele osób nie chce czekać. I już w sieci pojawił się sposób, jak aktywować Copilota w Windows 11 na terenie Unii Eruepejskiej. Jeśli chcesz – możesz go wypróbować, ale nie daję stuprocentowej gwarancji, że sposób zadziała. A co trzeba zrobić? Najpierw pobierz aktualizację z Windows Update i zainstaluj ją. Następnie naciśnij klawisz Windows i R, a w okienku “Uruchom” wklej lub wpisz następującą komendę:

microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

I już, powinno zadziałać. Dla pewności możesz jeszcze sprawdzić, czy masz najnowszą wersję przeglądarki Edge. W tym celu w jej menu wybierz “Pomoc i opinia”, a tam “Microsoft Edge – informacje”. Jeśli jest nowe wydanie, zacznie się samoczynnie pobierać oraz instalować. Warto zapamiętać także skrót otwierający Copilot: Win + C. Będzie działał także jako aplikacja lub ujawni się na żądanie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.