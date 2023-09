Windows 11 23H2 – zobacz, co zmieni się w systemie po dużej aktualizacji

Windows 11 jest aktualizowany na dwa sposoby. Pierwszy – to cztery Momenty w roku. Przynoszą one łatki bezpieczeństwa oraz poprawki związane z funkcjonalnością, czyli likwidują bugi. Ale oprócz tego raz-dwa razy do roku wprowadzane są duże aktualizacje, w których mamy również poprawki i łatki, lecz dochodzą do tego nowe funkcje i usługi. I taka właśnie duża aktualizacja to 23H2, która pojawi się na przełomie września i października.

Co przyniesie aktualizacja 23H2 dla Windows 11?

Lista godnych odnotowania zmian obejmuje – nomen omen – 11 pozycji. Muszę przyznać, że ich zakres jest potężny, a sporo nowości ma sens. Jednak znając Microsoft i pamiętając, że przy poprzednich dużych aktualizacjach Windows 10 i Windows 11 działy się różne niezbyt przyjemne rzeczy, nikt praktycznie nie jest w stanie zagwarantować tego, że wszystko będzie działać tak, jak trzeba. Dlatego po pojawieniu się 23H2 zalecam odczekanie paru dni, aby sprawdzić, czy inni użytkownicy nie zgłaszają problemów i dopiero gdy okaże się, że wszystko gra, pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

To oczywiście w przyszłości. Teraz zobaczmy, co nowego ma pojawić się w systemie:

Windows Copilot – sztuczna inteligencja Microsoftu, która zastąpi Cortanę. Wirtualna asystentka okazała się porażką, ale Copilot ma łączyć najlepsze cechy wyszukiwarki Bing z możliwościami dawanymi przez SI. Będzie można wywołać go skrótem klawiaturowym Windows + C i pojawi się w formie bocznego paska, w którym możesz wydawać mu polecenia – otwieranie aplikacji, wyszukiwanie plików, zmiana ustawień etc.;

Pasek Zadań – Microsoft przywraca to, co usunął po premierze Windows 11, a więc możliwość podpisywania przypiętych skrótów oraz ich luźnego przypinania bez konieczności grupowania. Jeśli masz stanowisko z dwoma monitorami, na każdym będzie można ustawić Pasek inaczej;

Eksplorator Plików – tutaj pojawią się zmiany wizualne, poprawiona czcionka oraz dodana zostanie w pasku adresu funkcja wykonywania backupu plików – jeśli masz aktywne konto OneDrive. Ponadto poprawki otrzymał panel wyświetlający informacje o wybranym pliku. Pojawią się w nim bardziej szczegółowe informacje, w tym data ostatniej modyfikacji, powiązane aplikacje, adresy e-mail itp. Na tym nie koniec – będzie można także przenosić karty pomiędzy różnymi okienkami;

Galeria Windows 11. Źródło: Neowin

Galeria Zdjęć – w Windows 11 pojawi się wbudowana Galeria Zdjęć, która pozwoli na wygodniejsze ich gromadzenie, organizowanie oraz przeglądanie. Wśród funkcji znajdzie się m.in. linia czasu, co przypomina mi rozwiązanie znane od dawna w Zdjęciach Google;

obsługa archiwów – system Windows będzie mieć natywne wsparcie dla rozpakowywania oraz tworzenia archiwów w formatach .rar, .tar, .7z i innych. Wyeliminuje to konieczność pobierania i instalowania służących do tego aplikacji firm trzecich;

Windows Backup – mechanizm wykonywania kopii zapasowych zostanie mocno odświeżony, co pozwoli w łatwiejszy sposób na tworzenie backupów plików, folderów oraz aplikacji wraz z ich ustawieniami;

systemowe Ustawienia – tutaj pojawi się nowe okno główne oraz szybki dostęp do najważniejszych ustawień. A więc koniec z przekopywaniem się przez kolejne działy;

wsparcie dla RGB – nowa funkcja w Personalizacji to "Dynamic Light". Microsoft zaimplementował rozwiązanie, które pozwoli na dopasowywanie intensywności i efektów oświetlenia RGB do tego, co dzieje się na ekranie. Będzie można nim zarządzać bez konieczności instalacji aplikacji firmy trzeciej.

Mikser Dźwięku – tutaj zostaną wprowadzone ułatwienia pozwalające na wybór źródła wyjścia wraz z możliwością ustawienia poziomu głośności za pomocą suwaka;

Windows Dev Home i Dev Drive – Dev Drive nowy rodzaj partycji, przeznaczonej wyłącznie dla deweloperów. Wymaga 50 GB miejsca na dysku i używa plików ReFS (Resilient File System). Jest przeznaczona do bezpiecznego przechowywania kodu, folderów roboczych i pakietów. Z kolei Dev Home to specjalna aplikacja, która odpowiada za skonfigurowanie maszyny pod kątem pracy. Co ważne – można ją zintegrować ze swoim kontem na GitHubie;

Menadżer Zadań – zyska nowy wygląd, bardziej kompatybilny z ogólnym designem systemu, aczkolwiek nieco różniący się od tego, do czego przywykliśmy przez lata. Pojawią się w nim także nowe funkcjonalności.

Windows 11 23H2 – dlaczego warto mieć oko na zmiany?

Jeśli używasz na co dzień Windows 11, to wiadomo – zmiany te będą dotyczyć bezpośrednio Ciebie, a konkretnie tego, w jaki sposób korzystasz z systemu. Jeśli nadal jesteś przywiązany do Windows 10, tutaj zmiany warto mieć na oku, ponieważ prawdopodobnie to, co zobaczymy w Windows 11, zostanie przeniesione do Windows 12, a ponieważ wsparcie dla Windows 10 zakończy się w październiku 2025 roku, prędzej czy później trzeba będzie się na niego przesiąść.

Osobiście powyższe zmiany bardzo mi się podobają, jednak oczywiście efekt ich wprowadzenia zależy od tego, jak zaimplementuje je Microsoft. Może być różnie, dlatego wypada pozostać dobrej myśli i trzymać kciuki, aby nie skopano tematu.