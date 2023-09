Duża zmiana w Mapach Google. Niebawem możesz je pomylić z… Mapami Apple’a

Mapy Google to rozwiązanie, z którego każdego dnia korzystają miliony użytkowników, dlatego też każda związana z nimi zmiana widoczna jest globalnie. Trzeba przyznać Google, że co jakiś czas dodaje do usługi naprawdę praktyczne funkcjonalności, dzięki czemu Mapy zyskują, a życie staje się łatwiejsze. Rzadko jednak zmienia aspekt wizualny – a tak właśnie będzie w tym przypadku.

Mapy Google z dużą zmianą. Będą wyglądać jak Mapy Apple

O co konkretnie chodzi? Mapy Google w wersji beta mają nową paletę kolorystyczną. Akweny wodne z niebieskich stają się błękitne, a żółte linie autostrad i białe dróg – poszarzały. Obszary powiązane z naturą (jak parki czy lasy) mają głębszą zieleń, widać także kilka innych zmian. Jak już zauważyło wiele osób, nowa paleta kolorystyczna upodabnia Mapy Google do Map Apple.

A ponieważ jeden obraz wart tyle, co tysiąc słów, oto dwa przykłady zmian wraz z porównaniami:

Obecne Mapy Google, nowe Mapy Google, Mapy Apple. Źródło: 9to5google.com

Najbardziej rzuca się w oczy zmiana dróg – dla mnie osobiście obecna wersja jest znacznie lepsza od tej nowej. Bardziej także podobają mi się akweny wodne i uważam, że błękit jest zbyt cukierkowy. A co zabawne, jeszcze w kwietniu tego roku pisaliśmy, że Mapy Apple są coraz podobniejsze do Map Google. Teraz mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, a jak tak dalej pójdzie, pewnego dnia obie będą identyczne.

Kiedy aktualizacja Map Google?

Jednak póki co Google udostępnił nową paletę tylko wybranym użytkownikom i nie wiadomo jeszcze, kiedy ta wersja zostanie udostępniona dla wszystkich. Dlatego nie zdziw się, jeśli pewnego dnia niespodziewanie zobaczysz, że Mapy Google wyglądają inaczej niż dotąd. Co istotne – wraz ze zmianą palety kolorystycznej nie ma żadnych zmian w samej funkcjonalności. Nadal będą to Mapy, które wszyscy znają i (w większości) lubią. A czy nowa wersja spodoba się użytkownikom? Na to pytanie będzie można odpowiedzieć dopiero po jej wprowadzeniu.