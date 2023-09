Ten materiał zrewolucjonizuje budownictwo. Znacie go doskonale, ale nie w takiej formie

Ekologiczny cement od światowych specjalistów. Można? Można

Produkcja cementu, będącego kluczowym elementem światowej infrastruktury, niestety równa się gigantycznemu śladowi węglowemu. Mowa naprawdę o ogromnych liczbach, bo każda tona produkowanego cementu emituje równowartość CO2, co z racji globalnej produkcji w 2022 roku wynosi imponujące 4,1 miliarda ton. Przekłada się na około 8 procent globalnych emisji, a to może wręcz przerażać, bo przecież z cementu ludzkość zwyczajnie nie może zrezygnować. Jednak wywodząca się z MIT firma Sublime Systems twierdzi, że cement można “uzeroemisyjnić” i nawet ma na to sprawdzony już sposób.

Pomysł specjalistów uderza w sam proces produkcji cementu, który to obejmuje podgrzewanie wapienia do około 1400°C za pomocą paliw kopalnych. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że wapień w około połowie składa się z CO2, to samo jego podgrzewanie uwalnia ogromne ilości dwutlenku węgla, który jest trudny do przechwycenia, gdy miesza się z innymi gazami spalinowymi. Dlatego Sublime Systems proponuje elektrolizę w temperaturze pokojowej, która eliminuje potrzebę spalania paliwa w piecach w celu podgrzewania wapienia.

Proces polega na rozkładaniu wody w celu wytworzenia gazów wodoru i tlenu. Minerały zawierające wapń następnie reagują z wytworzonym kwasem, co skutkuje rozpuszczonymi jonami wapnia. Te jony, po osiągnięciu określonego poziomu pH, łączą się z bazą na katodzie, osadzając się jako stały wodorotlenek wapnia, czyli wapno budowlane. To z kolei służy jako bezpośredni zamiennik w tradycyjnym procesie produkcji cementu, a tego typu proces na dodatek umożliwia wykorzystanie różnych surowców wejściowych, wliczając w to wapień niskiej jakości oraz elementy pokroju krzemionki czy magnezu w temperaturze pokojowej.

Niedawno Sublime Systems ogłosiło, że ten dokładnie cement spełnia wymogi normy ASTM C1157, która to ocenia surowiec pod względem parametrów wydajności. Oznacza to, że Cement Sublime jest zgodny z głównymi amerykańskimi i międzynarodowymi kodeksami budowlanymi, co może przyspieszyć zmiany w szerszej branży w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk i standardów. Jest to wręcz niezbędne w realizacji planu eliminowania emisji CO2 w nadchodzących dekadach. Zwłaszcza w tak paskudnym dla środowiska segmencie, który generuje ogromne ilości dwutlenku węgla. Wedle planów firmy, już w 2025 roku swoją działalność ma rozpocząć zakład demonstracyjny zdolny do produkcji 25000 ton rocznie do 2025 roku, a pełnowymiarowa fabryka ma zostać otwarta w latach 2027-28.