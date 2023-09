Home Energetyka Oczy świata skierowane na południe od Polski. Z wodorem robią tam coś nieprawdopodobnego

Elektrociepłownia opalana wodorem? Jest to możliwe do wykonania. Austria może pochwalić pomyślnymi wynikami testów przełomowej instalacji w elektrociepłowni Donaustadt, gdzie do głównego paliwa, jakim jest tam gaz ziemny, został domieszkowany wodór.