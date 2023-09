Tesla może się schować. Huawei pokazał elektryczny samochód, który zostawia Model S w tyle

Luxeed S7 ma być wyjątkowym pojazdem. Ten elektryczny samochód zawalczy nawet z Modelem S Tesli

Dowiedzieliśmy się właśnie, że firmy Huawei i Chery Autos nie próżnowały przez ostatni czas, czego efektem jest innowacyjny elektryczny samochód Luxeed S7 o stylistyce coupe. Świat medialny poświęca mu uwagę nie bez powodu, bo wedle zapowiedzi nie będzie to byle BEV, a elektryczny samochód o znacznie wyższym potencjale względem Modelu S Tesli pod względem zasięgu, ceny i funkcji technologicznych.

Wiemy, że Luxeed S7 zostanie oparty o platformę E0X firmy Chery, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o dwusilnikowych EV z napędem na wszystkie koła. Ma mierzyć 4971 mm x 1963 mm x 1474 mm, jego rozstaw osi ma sięgać 2950 mm, a warianty napędowe sprowadzać się do wersji jedno- i dwusilnikowej z maksymalną mocą odpowiednio 292 i 496 koni mechanicznych oraz maksymalną prędkością na poziomie 210 km/h. Za zasilanie będzie odpowiadać hybrydowy akumulator M3P od CATL, który wedle cyklu CLTC na jednym ładowaniu zapewni całe 700 km zasięgu.

Wiemy, że podstawy tego elektrycznego samochodu zapewnia firma Chery Autos, więc co ciekawego dorzuci do tego Huawei? W wielkim skrócie – gadżety technologiczne. To właśnie dzięki Huaweiowi samochód Luxeed S7 doczekał się zaawansowanego systemu komputerowego na bazie systemu HarmonyOS 4, radaru 4D, platformy do realizowania trybu autonomicznej jazdy czy systemu ADS 2.0. Wygląda więc na to, że Huawei tą współpracą realizuje swoje dążenie do dywersyfikacji swojej działalności i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będzie to ostatni samochód, w którym firma dołoży coś od siebie.

Niestety na tę chwilę mamy tylko dostęp do zapowiedzi Luxeed S7 i kilku szczegółów, ale cała tajemnica zostanie ujawniona już wkrótce, bo pod koniec listopada. Wtedy to auto zaliczy oficjalny debiut, a z czasem testy wykażą, czy rzeczywiście Huawei stworzył “pogromcę Tesli Model S”. Sam debiut Luxeed S7 oznacza kluczowy moment zarówno dla Huaweia, jak i Chery Autos, jako że obie firmy wkroczą tą premierą na nieznane terytorium rynku elektrycznych samochodów.