Nissan już żyje w przyszłości. Cyberpunk jest na wyciągnięcie ręki

Elektryczny Nissan Concept 20-23 to pokaz tego, jak będą wyglądać samochody w przyszłości

Nissan Concept 20-23 został zaprojektowany przez zespół młodych projektantów w NDE. Ten dostał zadanie stworzenia pojazdu bez jakichkolwiek ograniczeń, ale z naciskiem na miejską naturę. Nazwa modelu nie jest żadną zapowiedzią, czy zmyślnie ukrytą datą, bo po prostu nawiązuje do 20-lecia studia w Londynie oraz do słów “ni” (2) i “san” (3) w japońskim. Sam projekt jest z kolei nowoczesnym połączeniem tradycji oraz innowacji, nawiązując do rodziny mniejszych samochodów Nissana. Nie zabrakło też inspiracji samochodami Formuły E oraz skierowania projektu na tory ekologicznej mobilności.

Czytaj też: Test Nissan Townstar EV – Van dla kuriera, ale dla kogo jest kombi?

Pojazd ten charakteryzuje się nowoczesną stylistyką i zaawansowanymi rozwiązaniami aerodynamicznymi. Minimalistyczny wygląd przedniej części oraz charakterystyczne muskularne nadkola nadają mu unikatowego charakteru. Z przodu samochód wygląda zresztą, jak jedna wielka uśmiechnięta buźka, a to za sprawą kanałów wentylacyjnych oraz świateł LED. Sam w sobie samochód jest jednak znacznie bardziej agresywny i obniżony prześwit tylko podkreśla, że jedna próba wjazdu na wyższy krawężnik skończyłaby się wizytą w serwisie.

Czytaj też: Test Nissan Qashqai e-Power – nietypowa hybryda potrafi być oszczędna

Nissan Concept 20-23 nie jest więc samochodem idealnym do miasta, a raczej wyścigową bestyjką z elektrycznym sercem, która pasowałaby idealnie do którejś to z kolei odsłony Szybcy i Wściekli, kiedy już sceneria serii skręci w klimat Cyberpunka. Chociaż model ten jest na razie tylko koncepcją nadwozia, zespół projektantów przyłożył się do stworzenia futurystycznego wnętrza, które harmonijnie współgra ze zewnętrzną stylistyką. Wnętrze to połączenie funkcjonalności i nowoczesnego designu, gdzie nie brakuje elementów z wyścigowym zacięciem.

Czytaj też: Test Nissan Connect EV. Jak mi zaimponowałeś tą aplikacją Panie Nissan

Alfonso Albaisa podsumował projekt słowami, że “to właściwy sposób na uczczenie 20 lat pracy studia Nissan Design Europe, w którym śmiałe pomysły nabierają kształtu i są wprowadzane w życie”. Sam w sobie Nissan Concept 20-23 to ewidentnie nie tylko świadectwo kreatywności i innowacji zespołu NDE, ale także obietnica przyszłości, w której ekologia łączy się z nowoczesnym designem i technologią.