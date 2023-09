To najbardziej niezwykła gwiazda w historii. Właśnie pojawiło się efektowne wideo na jej temat

Eksplozja Eta Carinae raczej nie obiła się szerokim echem w świecie mainstreamu, lecz z punktu widzenia astronomii było to wyjątkowo istotne wydarzenie. Chcąc szczegółowo przyjrzeć się temu wybuchowi, warto spojrzeć na film poklatkowy przedstawiający poszczególne jej etapy.

Czytaj też: Ile wynosi odległość dzieląca gwiazdy we wszechświecie?

Materiałów wykorzystanych do powstania nagrania dostarczyło Obserwatorium Rentgenowskie Chandra. Na wideo widzimy, co działo się w trakcie eksplozji i jakie były jej następstwa. Sama natura Eta Carinae jest intrygująca, ponieważ mówimy nie o jednej, lecz dwóch gwiazdach. Mniejszy z uczestników tego duetu ma masę od 30 do 80 razy większą od Słońca. Z kolei większy towarzysz jest jeszcze bardziej imponujących gabarytów – jego masa odpowiada nawet 100 Słońcom.

Eta Carinae to gwiazda, która doświadczyła potężnej eksplozji około dwustu lat temu. Wciąż możemy podziwiać jej efekty

Gdyby jednak dysponować obecnie dostępnymi instrumentami w poprzednich stuleciach, to moglibyśmy dostrzec nawet większego giganta. Sytuacja uległa zmianie około 200 lat temu, kiedy to rozpoczęła się eksplozja, za sprawą której w przestrzeń kosmiczną trafiła materia o masie od 10 do 45 mas Słońca.

Przeprowadzone w tej sprawie analizy oraz ich wyniki zostały niedawno zaprezentowane na łamach The Astrophysical Journal. Korzystając z obserwacji w paśmie promieniowania rentgenowskiego członkowie zespołu stwierdzili, że materia wyrzucona podczas tzw. Wielkiej Erupcji przemieszcza się z prędkością 7 milionów kilometrów na godzinę. Obłok ten zyskał nawet własną nazwę i jest znany jako Mgławica Homunculus. I choć już wcześniej pojawiły się pewne informacje na temat tamtejszych struktur, to teraz astronomowie odkryli gigantyczną powłokę wytwarzającą promieniowanie rentgenowskie.

Ich zdaniem stanowi ona pokłosie potężnej eksplozji rozpoczętej w latach czterdziestych XIX wieku. Poświęcone jej badania są więc istotne w kontekście poznawania losów Eta Carinae. Według astronomów Wielka Erupcja to nie jedyne tego typu wydarzenie, jakie miało miejsce w ostatnim czasie. Inny silny wybuch nastąpił tam w okresie od 220 do 800 lat temu. Świadczy o tym obecność wolniej poruszającego się, “uciekającego” gazu, który jest stopniowo doganiany przez nowe jego pokłady.

Czytaj też: Wprowadzili poprawki i dostrzegli na Słońcu coś niespodziewanego. Nigdy przedtem nie widzieliśmy naszej gwiazdy z tej perspektywy

Jeśli chodzi o przyszłość, jaka czeka Eta Carinae, to według ekspertów jej los jest już dawno przesądzony. Co więc czeka ten obiekt? Najprawdopodobniej stanie się on hipernową. Wtedy też jego jasność będzie porównywalna z Księżycem w pełni. Niestety kwestia tego, kiedy się to stanie, pozostaje wielką niewiadomą. W międzyczasie możemy się natomiast pozachwycać materiałami takimi jak powyższy. A jest na co popatrzeć.