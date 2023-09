Substancja związana z życiem wykryta na pobliskim księżycu. Wyniki obserwacji nie pozostawiają wątpliwości

Jowisz to najmasywniejsza planeta Układu Słonecznego, dlatego nie dziwi, że posiada on liczne księżyce. Jednym z nich jest Europa, czyli lodowy obiekt, pod powierzchnią którego najprawdopodobniej skrywają się pokłady ciekłej wody. Już od lat pojawiały się pogłoski sugerujące, iż w takich warunkach mogłoby przetrwać życie.

Dzięki zaawansowanym możliwościom technologicznym teleskopu, którego naukowa misja rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku badacze kosmosu mogą obserwować go z wielkimi szczegółami. Dotyczy to zarówno odległych obiektów, jak i tych znajdujących się w naszym sąsiedztwie. W ramach ostatnich poszukiwań Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zwrócił swoje instrumenty w kierunku Europy.

Naukowcom związanym z misją tego teleskopu zależało na sprawdzeniu, czy pod lodową powierzchnią mogą znajdować się pokłady dwutlenku węgla. Co istotne, z przeprowadzonych analiz wynika, iż wykryty związek nie został tam dostarczony przez meteoryty. Stwarza to ogromną szansę, by dwutlenek węgla na Europie miał pochodzenie biologiczne.

O szczegółach wykonanych badań ich autorzy piszą na łamach Science. Mając dowody na to, że węgiel z Europy pochodzi z tamtejszego oceanu, naukowcy są wyjątkowo blisko wykazania, iż poza Ziemią może istnieć życie. Oczywiście nie ma co popadać w całkowity optymizm, ale biorąc pod uwagę dotychczas zgromadzone poszlaki, wydaje się jasne, że coś może być na rzeczy.

Europa to księżyc Jowisza. Pogłoski o tym, że pod powierzchnią lodu może tam istnieć życie pojawiły się już przed laty

Już poprzednie obserwacje, prowadzone w obrębie Tara Regio, wykazały, że w tej części podlodowego oceanu występują sole. Tym razem zgromadzone dane wskazują na istnienie sporych ilości dwutlenku węgla. Zdecydowanie szerszy obraz sprawy będzie można uzyskać, gdy na miejscu pojawi się sonda zdolna do przewiercenia przez lodową powierzchnię Europy i zebrania próbek. Ich analiza mogłaby raz na zawsze wyjaśnić czy w Układzie Słonecznym istnieje życie pozaziemskie.

Jeśli chodzi o konkretne misje, które mogłyby dostarczyć przełomowych informacji, to mówi się przede wszystkim o JUICE nadzorowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Europa Clipper, za którą stoi NASA. Innym potencjalnym siedliskiem życia poza granicami naszej planety może być Enceladus. Jest to lodowy księżyc innej masywnej planety: Saturna. W przypadku tego obiektu wykryto kiedyś gejzery, które wyrzucają pod ciśnieniem wodę wystrzeliwaną ze szczelin w lodowej powierzchni tego naturalnego satelity Saturna.