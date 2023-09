Firefox – te dodatki naprawdę ułatwiają życie

Podobnie jak wszystkie inne przeglądarki, także Firefox ma swój oficjalny sklep z rozszerzeniami oraz wtyczkami. Są ich setki – jedne lepsze, inne gorsze, niektóre praktyczne, inne zaś mocno takie sobie. Które z nich wybrać, aby podnieść komfort codziennego korzystania z przeglądarki? Pozwalam sobie zaprezentować kilka bardzo praktycznych rozwiązań, z jakich korzystam od dawna. Oczywiście są one dostosowane do moich potrzeb, jednak jeśli potrzebujesz czegoś innego, możesz poszukać rozszerzeń dla siebie pod tym adresem: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/

Jak instalować wtyczki i rozszerzenia w przeglądarce Firefox?

Zanim przejdę do samych dodatków, najpierw kilka słów o tym, jak je instalować. Są na to dwa sposoby. Pierwszy – wiesz już (choćby z tego tekstu), jakie rozszerzenie chcesz dodać. W takiej sytuacji klikasz na zakładkę “Narzędzia”, a następnie “Dodatki i motywy”. Tam wpisujesz nazwę dodatku w wyszukiwarce i klikasz na lupkę. Nastąpi przekierowanie na oficjalną stronę rozszerzeń, gdzie możesz wybrać dodatek i wskazać opcję “Dodaj do Firefoxa”.

Drugi sposób to po prostu przejście na wspomnianą wcześniej stronę i wyszukanie dodatku poprzez znajdującą się tam wyszukiwarkę.

uBlock Origin – czyli Firefox bez reklam

Już lata temu uciążliwość wyświetlanych na stronach internetowych reklam stała się powodem, dla którego powstał AdBlock, czyli dodatek blokujący reklamy. Dał on nazwę dla całej kategorii takich rozszerzeń, które szybko zaczęły się pojawiać dla wszystkich przeglądarek. W chwili obecnej wartym polecenia jest uBlock Origin, gwarantujący zablokowanie wszystkim reklam inwazyjnych oraz większości umieszczanych bezpośrednio w treściach. W opcjach dodatku znajdziemy także blokowanie wyskakujących okienek, zdalnych czcionek oraz dużych elementów multimedialnych.

Enhancer for YouTube – klipy wideo jeszcze lepsze

Spędzasz dużo czasu, oglądając klipy na YouTube? To świetnie. Dzięki uBlock Origin zmniejszysz ilość wyświetlanych tam reklam, a dzięki Enhancer for YouTube podniesiesz wizualną jakość nagrań. Jest to dodatek oferujący funkcje, które pozwalają między innymi na sterowanie prędkością odtwarzania i poziomem głośności za pomocą kółka myszy, zautomatyzowanie powtarzalnych zadań, takich jak wybieranie odpowiedniej jakości odtwarzania czy wielkości odtwarzacza, konfigurowanie skrótów czy domyślnego motywu podczas oglądania.

Dark Reader – oszczędzaj wzrok

Spędzasz dużo czasu, przeglądając strony internetowe? Jeśli tak, to z pewnością doskonale zdajesz sobie sprawę, że ciemny motyw przekłada się na mniejsze zmęczenie wzroku. Niestety, nie każda strona daje taką możliwość i tutaj właśnie pojawia się pomoc ze strony dodatku Dark Reader. Rozszerzenie aktywuje tryb nocny, tworząc dynamiczne ciemne motywy dla stron internetowych. Odwraca jasność kolorów, nadając im wysoki kontrast i ułatwiając m.in. czytanie w nocy. Możesz dopasować jasność, kontrast, filtr sepii, tryb ciemny, ustawienia czcionki i listę ignorowanych stron.

LanguageTool – pisownia zawsze poprawna

Jeśli zaliczasz się do osób, które dużo pisują w internecie – czy to strony, blogi czy sieci społecznościowe – czasem może zdarzyć się literówka, błąd interpunkcyjny czy inna wpadka. Dzięki rozszerzeniu można wyłapać wiele błędów, których nie może wykryć zwykłe sprawdzanie pisowni, na przykład: kubki/kupki, wieży/wierzy lub powtarzanie słowa. Identyfikuje również problemy gramatyczne. Jak to wygląda w praktyce? Tekst problematyczny zostaje podkreślony, a z prawej strony ekranu pojawia się kółeczko w kolorze czerwonym. Co ważne – po najechaniu kursorem na błąd pojawia się wyjaśnienie, co nie gra w tekście.

Image Search Options – szukaj obrazem nie tylko w Google

Wyszukiwanie obrazem to czynność, która może być potrzebna w rozmaitych sytuacjach. Google oferuje taką opcję – jednak niekoniecznie znajduje wszystko. Dodatek Image Search Options umożliwia wyszukiwanie obrazem przy wykorzystaniu wielu silników, w tym specjalistycznych, jak TinEye czy ImgOps. Przekłada się to na możliwość odszukania grafiki, której nie zaindeksowało Google.

Jak kontrolować rozszerzenia w przeglądarce Firefox?

Jak sprawdzić, jakie rozszerzenia działają w przeglądarce? W prosty sposób – klikasz na zakładkę “Narzędzia”, a następnie “Dodatki i motywy”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich działających. Aby wyłączyć dowolne, należy prezesunąć suwak. Jeśli chcesz usunąć dodatek do przeglądarki, po prostu wybierz znajdujące się przy niej menu i wskaż na odpowiednią opcję.