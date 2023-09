Samsung współpracuje z badaczami, by ulepszyć popularne funkcje Galaxy Watch

Samsung łączy siły z naukowcami. Cel? Dokładniejsze wyniki oferowane przez Galaxy Watch

Wraz z One UI 4.1, użytkownicy Galaxy Watch dostali kilka nowości, w tym monitorowanie utraty potu oraz ulepszenia w zakresie VO2 Max, czyli pułapu tlenowego. Ta pierwsza funkcjonalność zyskała szczególne zainteresowanie, bo tego jeszcze w smartwatchach Samsunga nie było. Jej działanie sprowadza się do monitorowania utraty potu podczas treningów. Po co? Chodzi o to, byśmy mieli kontrolę nad tym, ile wody straciliśmy podczas aktywności sportowej i ile powinniśmy wypić, by zregenerować organizm – w tym wypadku po biegu, bo funkcja działa tylko w przypadku tej aktywności.

Czytaj też: Inteligentny pierścień Samsunga naprawdę powstaje. Czy warto czekać na Galaxy Ring?

Samsung stara się dostarczać bardziej znaczących informacji na temat zdrowia dzięki współpracy z liderami branży i instytucjami akademickimi. Jesteśmy podekscytowani współpracą z Inicjatywą ds. ćwiczeń i sportu Uniwersytetu Michigan — ekspertem w dziedzinie sprawności fizycznej i zdrowia w sporcie — w celu zapewnienia jeszcze bardziej znaczących spostrzeżeń biegaczom, którzy polegają na serii Galaxy Watch w zakresie dokładności i spersonalizowanej motywacji – powiedział Hon Pak, wiceprezes i szef zespołu Digital Health w MX Business w Samsung Electronics.

Dowiedzieliśmy się teraz, że Samsung pracuje już nad ulepszeniem obu tych funkcjonalności – VO2 Max i monitorowania utraty potu. Firma postanowiła nawiązać współpracę z badaczami z Inicjatywy ds. ćwiczeń i sportu Uniwersytetu Michigan (ESSI). Na razie rozpoczęto dopiero rekrutację uczestników i zbieranie wstępnych danych, a całe badanie ma trwać 8 miesięcy. Celem zespołu i Samsunga jest poprawienie dokładności tych funkcji, aby zegarki w nie wyposażone lepiej pomagały użytkownikom w zarządzaniu utratą potu, odwodnieniem i ciepłem. Testy zostaną przeprowadzone zarówno w pomieszczeniu (na bieżni), jak i na świeżym powietrzu, podczas prób biegowych na dystansie od 2,5 km do 20 km. Dane będą zbierane za pomocą testu wysiłkowego krążeniowo-oddechowego (CPET) i śledzenia zmian masy ciała.

W badaniu porównane zostaną dane referencyjne z danymi z urządzeń Galaxy Watch dotyczącymi pomiarów VO2 max i utraty potu. Uczestnicy korzystający z serii Galaxy Watch będą również mogli śledzić zmiany wagi, ponieważ jest to ważny aspekt procesu biegowego. Utrata potu, odwodnienie i zarządzanie ciepłem są ze sobą powiązane, a zespoły Samsunga i Uniwersytetu Michigan mają nadzieję, że wyniki badania będą znaczące. Celem tych badań jest zapewnienie właścicielom smartwatchy bardziej wiarygodnych i dokładniejszych danych w zakresie gromadzenia statystyk zdrowotnych i analiz ciała.

Czytaj też: Najnowsze smartwatche Huawei Watch GT 4 już w Polsce. Jest tyle wersji, że każdy znajdzie coś dla siebie

Jak jednak wspomniałam, badanie potrwa osiem miesięcy, a uzyskane pracy dane będą potem analizowane i odpowiednio przetwarzane, więc nie ma co oczekiwać, że szybko będziemy mogli przetestować te ulepszone funkcje. Możliwe, że Samsungowi uda się wdrożyć je w przyszłorocznych Galaxy Watch, choć raczej spodziewam się, iż poczekamy jeszcze dłużej.