Home Tech GoPro Hero 12 Black to moje najnowsze marzenie. Zabrałbym je ze sobą na najbliższy urlop

GoPro Hero 12 Black to moje najnowsze marzenie. Zabrałbym je ze sobą na najbliższy urlop

Sytuacja na rynku miniaturowych kamer sportowych robi się coraz ciekawsza. Z jednej strony postępująca miniaturyzacja (patrz: Insta360), a z drugiej strony pojawiają się bardziej zaawansowane funkcje, których w sprzęcie tego typu bym się nie spodziewał. I tu cały na biało (w zasadzie na czarno) wchodzi na scenę najnowszy GoPro Hero 12 Black, który przynosi nie tylko dłuższy czas pracy na baterii, ale również szereg ciekawych rozwiązań wpisujących ten sprzęt na moją listę gadżetów do testowania/kupienia w najbliższych tygodniach. Spójrzmy zatem, co ten maluch od GoPro ma nam do zaproponowania.