Honor V Purse – technologia jak moda, nie musi być praktyczna

Honor V Purse – ale to już było! Po co to? Dlaczego?! Prr… wstrzymajcie konie!

Przedstawiciele marki Honor na każdym kroku odcinają się od Huaweia. Aby to podkreślić Honor podczas targów IFA w Berlinie zaprezentował smartfon V Purse, który wygląda jak klon… Huaweia Mate Vs. Czyli kompletnie bezsensowny pomysł na składany smartfon, który został przez chińskiego giganta słusznie zaorany. Ale! Spokojnie, do tego trzeba podejść nieco inaczej.

Tak, składany smartfon, w którym po złożeniu wyświetlacz główny nie jest chroniony przez obudowę to kompletne przeciwieństwo praktyczności. Elastyczny i delikatny ekran jest cały czas wystawiony na ewentualne uszkodzenia i dosłownie rysuje się podczas leżenia na biurku. Ponownie – ale… Honor V Purse to smartfon koncepcyjny. Co to oznacza?

Koncepcyjna elektronika, podobnie jak choćby koncepcyjne samochody, to zazwyczaj zbiór dziwnych i niepraktycznych pomysłów, a jedynym powodem jego stworzenia jest chęć wywołania efektu WOW! Ma szokować, zaskakiwać i w tej roli Honor V Purse sprawdza się idealnie.

Honor V Purse to połączenie mody i technologii

Koncepcyjny składany smartfon ma łączyć świat mody i technologii. Ma być nowoczesnym gadżetem, którego głównym zadaniem ma być pełnienie roli ozdobnej. Dlatego też do specjalnie stworzonego pokrowca można przypiąć łańcuszek lub pasek z wegańskiej skóry i całość nosić jako torebkę.

Do tego na ekranie mogą być wyświetlane biżuteryjne ozdoby, które poruszają się w miarę potrząsania, poruszające się futerku lub… zwierzaczek do głaskania. Oczywiście smartfon nie tylko ma zastępować torebkę, ale też ma się w niej mieścić.

Trudno jest oceniać pod kątem praktyczności smartfon, który nigdy nie trafi na rynek. Pomijając już fakt, że jest skrajnie niepraktyczny i nie bardzo ma sens. Ale jako ciekawostka, model koncepcyjny i ogółem szalony pomysł połączenia mody i technologii – solidne 10/10. O tym będzie się mówić, to będzie się pokazywać, czyli Honor V Purse spełnił swoje zadanie z nawiązką. I o to w tym wszystkim chodziło.