Szukasz nowego smartfona? Kup model z serii Oppo Reno10 5G i zgarnij 500 złotych

Kup smartfon z serii Oppo Reno10 5G i otrzymaj czek BLIK o wartości 500 zł

Zarówno Oppo Reno10 5G, jak i Oppo Reno10 Pro 5G już dla was testowaliśmy, więc jeśli jesteście ciekawi tego, jak te urządzenia spisują się w praktyce, zapraszam do zapoznania się z naszymi recenzjami. Wspomnę tylko po krótce, że ich największą zaletą są wspomniane już możliwości fotograficzne. Producent wyposażył najnowszą serię w zestaw obiektywów portretowych (Ultra-Clear Portrait Camera), który obsługuje pierwszy w branży, w tej półce cenowej, 32-megapikselowy teleobiektyw portretowy z matrycą Sony IMX709 RGBW. Na pokładzie znalazł się też automatyczny system – Portrait Expert Engine, odpowiadający za optymalizację procesu wykonywania portretów, takich jak: rozpoznawanie i segmentacja obiektów, zachowanie odcieni skóry i ostrość obrazu przy użyciu algorytmów AI OPPO.

Oppo Reno10 5G

Smartfony te charakteryzują się też wyróżniającym designem, więc jeśli zależy wam na urządzeniu, które nie tylko będzie dobrze działać, ale też wyglądać, to mogą być telefony idealne dla was. Producent nie zapomniał też o wydajności i płynnym działaniu, długim czasie pracy na jednym ładowaniu połączonym z szybkim ładowaniem oraz kilku innych ulepszeniach, dzięki którym korzystanie z tych urządzeń będzie prawdziwą przyjemnością.

Oppo Reno10 Pro 5G

Zwłaszcza przez wzgląd na promocję, która potrwa do 1 października tego roku. Oppo przygotowało prezent dla każdego, kto w tym czasie zakupi jeden z nowych modeli Reno10 5G. Zasady są typowe, jak w każdej innej akcji typu „cashback”.

By wziąć udział w promocji, należy w podanym terminie kupić wybrany model Reno10 5G, a następnie aktywować smartfon i zarejestrować się na stronie internetowej www.promocje-oppo.pl. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 października. Tutaj konieczne będzie podanie szczegółowych danych z paragonu lub faktury oraz z pudełka smartfona. I to właściwie tyle, bo po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymamy kod BLIK, który można zrealizować w dowolnym bankomacie.

Oppo Reno10 5G i Oppo Reno10 Pro 5G dostępne są w kolorze gwiezdnym szarym (Silvery Gray) wykonanym w technologii OPPO Glow. Model Pro ma też fioletowy wariant kolorystyczny (Glossy Purple), a podstawowy Reno10 5G – niebieski (Ice Blue). Ich ceny prezentują się następująco: