Huawei Watch GT 4 już na dniach, ale chińskiego producenta cieszy dziś w Polsce coś dużo większego

Seria Huawei Watch GT zadebiutowała w Polsce 2018 roku i już wtedy stanowiła ciekawą propozycję łączącą design klasycznych zegarków ze sporym asortymentem funkcji sportowych, którą dodatkowo podnosiła obecność dotykowego ekranu AMOLED. Optymalizacja zużycia energii zapewniała pracę urządzenia bez konieczności ładowania nawet przez dwa tygodnie. Już wtedy poza monitorowaniem treningów można było dostawać powiadomienia o wiadomościach, połączeniach, przypomnieniach, a także badać jakość snu za sprawą technologii TruSleep 2.0. Na drugą odsłonę musieliśmy czekać aż do 2019 roku, ale chyba było na co.

Huawei Watch GT3 SE

Warto przypomnieć, że Huawei Watch GT 2 wszedł na polski rynek w dwóch wariantach średnicy tarczy (42 i 46 mm). Można było go używać do słuchania muzyki bez konieczności noszenia przy sobie smartfona. Dostał też funkcję Bluetooth do połączenia z telefonem, a więc odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych z poziomu zegarka. Z nowinek zdrowotnych sprzęt dostał monitorowanie zmienności rytmu pracy serca (HRV) i poziomu stresu użytkownika. Rok później zadebiutował Watch GT 2 Pro z tytanową kopertą, szafirowym szkłem i ceramicznym tyłem. Rok 2021 przyniósł nam kolejne wcielenie serii. Huawei Watch GT 3 miał udoskonalony monitoringu snu, dokładniejszy pomiar tętna, 100 różnych trybów treningowych i 5‑systemowy GNSS do nawigacji.

Huawei ma powody do świętowania w Polsce

Huawei Watch D

Okazuje się, że od początku swojej działalności w sektorze urządzeń ubieralnych Chińczycy sprzedali w Polsce już ponad 2,1 mln egzemplarzy tego typu produktów. Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska komentuje ten fakt następująco: Dobre wyniki sprzedażowe pokazują, że Polacy doceniają duży wybór wearables w naszym portfolio. Od podstawowych funkcji w opaskach, przez sportową serię Watch Fit, nastawiony na zdrowie Watch D i ultrawytrzymały Watch Ultimate, aż po elegancki i klasyczny design w seriach Watch i Watch GT. Ta ostatnia jest o tyle wyjątkowa, że oferuje wersje stworzone specjalnie dla kobiet i z myślą o ich potrzebach.

Już przy premierze Watch GT 2 Pro producent zdecydował się na wprowadzenie dwóch osobnych wersji dla kobiet i mężczyzn. Tymczasem w maju ubiegłego roku na rynek wszedł Watch GT 3 Pro w dwóch wariantach: tytanowym (46 mm) i ceramicznym (43 mm). Sprzęt otrzymał funkcję zapisu EKG z certyfikatem CE dla urządzenia medycznego i szybkie ładowanie (ok. 10 minut umożliwia korzystanie ze sprzętu cały dzień). Ten konkretny model stał się dobrym narzędziem dla fanów pływania, za sprawą certyfikatu odporności na wodę do 30 metrów 5 ATM, zapewniając poziom szczelności IP68. Ale na samym sprzęcie nie może się skończyć.

Huawei Watch Ultimate

Chińczycy mają w końcu potężną i spinającą wszystko platformę (Huawei Zdrowie), która globalnie liczy sobie już już 450 mln aktywnych użytkowników. Tylko w ciągu ostatnich ośmiu lat producent zgłosił już ponad 800 patentów dotyczących zdrowia. Do tej pory przeanalizował również dane zdrowotne pod kątem zdrowia serca (na bazie danych użytkowników liczącą ponad 5 mln osób), zdrowia naczyń krwionośnych (810 tys. osób), zdrowia układu oddechowego (około 800 tys. badanych) i zdrowia ciśnienia krwi (prawie 300 tys. osób). Pod kątem badań oddychania podczas snu przeanalizowano dane 300 mln ludzi.

Zdrowie jajników, zdrowie emocjonalne, odczyty ciśnienia krwi podczas ćwiczeń czy poziom glukozy we krwi – to tylko niektóre z nowości jakie może objąć wkrótce monitorowanie urządzeniami ubieralnymi.