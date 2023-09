Okna na miarę XXI wieku. Jak działa ta inteligentna technologia?

W teorii brzmi to świetnie, ponieważ mówimy o technologii pozwalającej na dynamiczne dopasowywanie poszczególnych elementów do danej sytuacji. Oczywiście technologia miała swoje ograniczenia, ale zespoły takie jak ten z North Carolina State University dążą do ich zwalczania. Według badaczy kluczem do sukcesu powinien być hydrat tlenku wolframu.

Materiał ten miałby zapewniać wysoki stopień kontroli, pozwalając na przełączanie okien między trzema różnymi trybami. Są to kolejno: przezroczystość, blokowanie światła podczerwonego i kontrolowanie blasku słońca. Kulisy przeprowadzonych w tej sprawie eksperymentów zostały niedawno opisane na łamach ACS Photonics.

Wróćmy do trzech wspomnianych trybów. Pierwszy nie różni się niczym od zwykłych okien, które przepuszczają światło w zwyczajny sposób. Opcja numer dwa, polegająca na zatrzymywaniu światła podczerwonego, pozwala natomiast na utrzymanie niskich temperatur wewnątrz budynku. Z kolei trzeci przypadek, czyli przyciemniane szyby, blokują blask słońca, ale nie ograniczają przejrzystości szyb.

Inteligentne okna zawierające hydrat tlenku wolframu mogą kontrolować temperaturę czy stopień nasłonecznienia w danym budynku

I choć sama koncepcja nie jest nowa, czego członkowie zespołu badawczego nie ukrywają, to ich podejście wyróżnia się pod co najmniej jednym względem. Zazwyczaj zmiany nieprzezroczystości okien w reakcji na bodziec elektryczny ograniczały się do dwóch trybów. Innymi słowy, w grę wchodziło albo całkowite przepuszczanie światła albo całkowicie odwrotny mechanizm.

Opcja, w której światło przedostaje się przez okna, a temperatura wewnątrz budynku utrzymuje się na niskim poziomie, pozwala na spore oszczędności energii. Kluczem do sukcesu była woda, a w zasadzie powstały z jej udziałem hydrat tlenku wolframu. Jak wykazały obserwacje, materiał ten cechuje się nieznanym wcześniej zachowaniem.

Tlenki wolframu cieszą się sporym zainteresowaniem w kontekście kontrolowania przezroczystości okien. O ile w zwyczajnych warunkach są one przezroczyste, tak przy udziale sygnału elektrycznego oraz w obecności jonów litu i elektronów, tlenek ten staje się ciemny i blokuje światło. W przypadku hydratu tlenku wolframu pojawia się jeszcze więcej możliwości. Najpierw występuje bowiem faza pozwalająca na przenikanie widzialnych długości fal światła, a zarazem blokującą światło podczerwone. Gdy wprowadzone zostanie więcej jonów litu i elektronów, nastąpi natomiast zablokowania nie tylko światła widzialnego, ale i podczerwonego.

Zdaniem autorów woda tworząca hydrat tlenku wolframu zapewnia opcję pomieszczenia większej ilości jonów litu niż zwykły tlenek wolframu, co prowadzi do realizacji dwóch scenariuszy. W pierwszym wprowadzenie jonów litu i elektronów wpływa na właściwości optyczne, choć zmiana nie dotyczy właściwości strukturalnych, związanych z pochłanianiem światła podczerwonego. Kiedy taka zmiana już nastąpi, mamy do czynienia z trybem blokującym zarówno światło widzialne, jak i podczerwone.