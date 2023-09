Japońskie okręty na sterydach. Znamy szczegóły nowych fregat Mogami

Nie jeden, a dwa warianty fregat w typie Mogami. Japonia ma jasny plan z nowoczesnymi okrętami

Zwykle konkretny typ okrętów uznajemy za szereg kopii tego samego, ale w rzeczywistości trudno o dwa identyczne okręty o tych samych korzeniach. Wprawdzie podstawy zwykle się nie zmieniają, ale wyposażenie zwykle już tak, co daje najczęściej życie “podtypom” głównych typów. Tak też najpewniej będzie z okrętami typu Mogami, bo dowiedzieliśmy się właśnie, że Japonia nie osiądzie na laurach w ich kwestii i już ma w planach kolejne okręty tego typu.

Same w sobie fregaty typu Mogami stanowią ogromny skok jakościowy w zakresie zdolności i konstrukcji dla Japońskich Morskich Sił Samoobrony (JMSDF) i mają na celu przekształcenie przyszłości floty japońskiej. Te okręty nazwane po rzekach w Japonii, takich jak Mogami, Kumano i Noshiro, są najnowszymi i najbardziej zaawansowanymi w japońskiej flocie. Pierwszy z nich został zwodowany w marcu 2021 roku i oddany do służby rok później, drugi doczekał się wodowania w listopadzie 2020 roku i wejścia na służbę w 2022 roku, a trzeci jest w trakcie budowy, ale ma zostać oddany do służby jeszcze w tym roku. Tyle tylko, że to dopiero początek, bo w sumie Japonia planuje wprowadzić do służby 22 fregat typu Mogami do 2032 roku.

Aktualne fregaty typu Mogami mają długość około 133 metrów, szerokość rzędu 16,3 metra i wyporność około 4000 ton, mogą osiągnąć prędkości powyżej 56 km/h i zabierać na pokład 90-osobową załogę. Ich uzbrojenie stanowi 5-calową armatę morską, szereg pocisków, torped oraz min wraz z systemem do ich stawiania. Posiadają również pionowe wyrzutnie (VLS) do realizowania misji obrony przeciwpowietrznej i wystrzeliwania pocisków do zwalczania okrętów podwodnych. Ich sensory i zdolności w zakresie elektronicznej wojny obejmują radar wielozadaniowy działający w paśmie X AESA, systemy elektrooptyczne/podczerwone i różnego rodzaju sonary. Co ważne, te fregaty mogą przenosić zarówno śmigłowiec, jak i bezzałogowe pojazdy, co czyni je wszechstronnymi platformami do różnych rodzajów misji.

Dowiedzieliśmy się, że Japonia na tych podstawach nie skończy, bo już teraz rozwija nową wersję fregat Mogami, za co odpowiada rodzima stocznia Mitsubishi Heavy Industries (MHI) i Japan Marine United Corporation (JMUC). Nowe okręty będą miały zwiększoną wyporność (około 4880 ton) i jednocześnie rozmiary (142 metry długości i 17 metrów szerokości). Dzięki temu przyjmą na pokład jeszcze bardziej zaawansowane systemy bojowe, a tym samym będą odznaczać się wyższymi zdolnościami w zakresie misji przeciwokrętowych i przeciwlotniczych.

Inwestycja Japonii we fregaty typu Mogami stanowi ważny krok w kierunku zabezpieczenia jej morskiego bezpieczeństwa na przyszłość. Te okręty, z ich zaawansowanym projektem, skalowalnością i wielozadaniowością, są nie tyle ledwie ulepszeniem, ile wręcz transformacją, która pomoże Japonii w utrzymywaniu pozycji na arenie międzynarodowej.