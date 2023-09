Komputer z DNA. Jeśli tak wygląda przyszłość, to będzie naprawdę ciekawie

Wbrew pozorom taka koncepcja nie jest szczególnie nowa, ponieważ testowano ją już około 30 lat temu. Mimo to efekty nie były zbyt imponujące: większość prototypowych wersji miało problemy z wykonywaniem czegoś więcej niż podstawowe zadania. Potencjał drzemiący w tej technologii był jednak na tyle duży, że przedstawiciele świata nauki nie chcieli o niej zapomnieć.

Na przykład badacze z Chin zaprojektowali niedawno układ scalony DNA, w którym bramki mogą tworzyć nawet 100 miliardów obwodów. Daje to wielkie możliwości w zakresie wykonywania różnego rodzaju obliczeń, o czym możemy szczegółowo przeczytać w publikacji zamieszczonej w Nature.

Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, programowalność i skalowalność to dwa kluczowe czynniki umożliwiające prowadzenie obliczeń ogólnego przeznaczenia. Ten pierwszy aspekt ma przełożenie na specyfikację urządzenia do utrzymywania różnych algorytmów, podczas gdy drugi pozwala na obsługę rosnącej ilości zadań poprzez zapewnienie dodatkowych zasobów.

Komputer zaprojektowany przez chińskich naukowców zawiera bramki mogące tworzyć nawet 100 miliardów obwodów

Szczególne zainteresowanie chińskich naukowców wzbudziły krótkie segmenty DNA połączone w celu utworzenia większych struktur. Takowe można implementować w układach scalonych o różnych kombinacjach. Segmenty te powstały dzięki zmieszaniu nici DNA z roztworem buforowym w probówkach.

Nie bez znaczenia pozostawało zarządzanie sygnałami wejściowymi i wyjściowymi oraz realizacja funkcji logicznych na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w klasycznych komputerach. Obwody, które okazywały się zbyt rozległe, dzielono natomiast na mniejsze części składowe.

W ten sposób powstały obwody służące do rozwiązywania między innymi równań kwadratowych oraz pierwiastków kwadratowych. Obecnie nie są to może szczególnie wymagające zadania, lecz perspektywy na przyszłość są kuszące. Sami zainteresowani mówią na przykład o diagnozowaniu chorób z wykorzystaniem komputerów opartych na DNA. Powodów do radości dostarczył fakt, iż naukowcy odnotowali bardzo małe osłabienie sygnału, co powinno przełożyć się na szerokie możliwości z zakresu skalowania i modyfikowania tego typu urządzeń.