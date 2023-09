Korea Południowa stworzyła szpiega idealnego, który wygląda jak miniaturowy bombowiec

Jego wykrycie i zestrzelenie ma być ogromnym wyzwaniem. Jaki plan ma Korea Południowa z tym dronem?

Po raz pierwszy od dobrej dekady Korea Południowa zorganizowała paradę wojskową w tak wielkiej skali. Podczas niej prezentowano na ulicach Seulu całą masę sprzętu wojskowego, wśród którego wyróżniła się flota lekkich pojazdów taktycznych 4×4 KLTV. Nie dlatego, że są to jakieś specjalne pojazdy, a dlatego, że jechały po ulicach z nowoczesnymi dronami na specjalnych podwyższeniach. O ile możemy od razu zauważyć, że zaprezentowane w ten sposób drony nie są w stanie wystartować bezpośrednio z pojazdu, bo potrzebują pasa startowego lub przynajmniej stosownej wyrzutni, tak ich dokładne możliwości pozostają tajemnicą.

Jako że nie mamy dostępu do zbyt wielu informacji na temat tych dronów, musimy skupić się na tym, co zdradza sama ich konstrukcja. Przykładowo sama obecność kół podwozia wskazuje na fakt, że w grę wchodzą tutaj bezzałogowce wielokrotnego użytku, a nie żadne drony kamikadze. Kształt, rozmiary, a w tym długość maksymalna rzędu 2 metrów w połączeniu z ewidentnie wysokim zaawansowaniem drona, sugerują, że w tej dokładniej konfiguracji jest to raczej rozpoznawczy dron wielokrotnego użytku o obniżonej sygnaturze termicznej i radarowej, który wykorzystuje spalinowy napęd.

Warto jednak podkreślić, że w dzisiejszej erze dążenia do wszechstronności sprzętów wojskowych, tego typu dron może być równie dobrze wszechstronnym i modularnym bezzałogowcem do wykonywania całego wachlarza różnych misji. Jego korzenie sięgają zapewne demonstratora technologii Kaori-X sprzed lat, choć w toku rozwoju projektanci najwyraźniej poszli w kierunku konstrukcji skrzydeł, która przypomina kształt X-47B od Northrop Grumman z zachowaniem projektu wedle prawideł latającego skrzydła.

Tego typu drony latające mogą znacząco zwiększyć zdolność Korei Południowej do dyskretnego monitorowania działań Korei Północnej, dostarczając cenne informacje wywiadowcze i zapewniając możliwość wczesnego wykrywania prowokacji oraz zagrożeń. Drony te mogą być używane do różnorodnych misji, takich jak lokalizowanie artylerii i innych celów strategicznych, prowadzenie wojny elektronicznej oraz potencjalnie przeprowadzanie ataków z użyciem małych ładunków bojowych. Chociaż szczegółów na temat tego dokładnie drona Korei Południowej nie znamy, to pewne jest, że sama jego prezentacja podczas parady wojskowej w Seulu podkreśla zaangażowanie Korei Południowej w rozwijanie technologii wojskowej i zwiększanie zdolności obronnych. Jest to szczególnie ważne teraz, czyli w obliczu trwających napięć na Półwyspie Koreańskim.