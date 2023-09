Koniec piekła drukarek. Microsoft chce położyć kres problemom

Gdy obecnie instalujemy w systemie Windows drukarkę, potrzebny jest do niej sterownik. Ściąga się go ze strony producenta danego modelu lub po prostu instaluje z załączonego CD. Na tym jednak nie koniec, ponieważ od czasu do czasu ów producent wprowadza aktualizacje mające na celu podnieść funkcjonalność urządzenia. I tutaj już pojawiają się dwa rozwiązania. Pierwsze – pobrać nowy sterownik bezpośrednio z jego strony. Drugie – zaczekać, aż zostanie dostarczony w aktualizacjach dostępnych przez Windows Update. Ale nowy plan Microsoftu zmienia wszystko.

Jak Microsoft zmieni rynek drukarek?

W dokumencie opublikowanym na stronie Microsoftu pojawiła się informacja, że planowane jest zakończenie obsługi sterowników firm trzecich. A takimi firmami są właśnie producenci drukarek. Co zamiast tego? Microsoft chce ich skłonić do tworzenia sterowników zgodnych ze standardem Mopria, za którego rozwój odpowiadają taki firmy, jak Canon, HP czy Xerox. A efekt?

Plan jest taki, aby istniały uniwersalne sterowniki dla wszystkich drukarek zainstalowanych w systemach Windows oraz obsługujących urządzenia przenośnych. Naciskasz po prostu “Drukuj” i nie martwisz się, czy masz dobry sterownik w systemie, pozwalający na obsługę Twojej drukarki. I muszę przyznać, że brzmi to całkiem nieźle – jako że w pewnym momencie miałem cztery urządzenia drukujące, instalacja oraz aktualizowanie sterowników dla wszystkich było dość męczącą sprawą.

Jednak Microsoft doskonale sobie zdaje sprawę, że tak duża zmiana musi być wprowadzana stopniowo. Dlatego też w tym miesiącu została tylko ogłoszona. A dalej ma wyglądać to następująco: producenci będą mogli dodawać swoje sterowniki do 2025 roku. Potem nie będzie to możliwe, aczkolwiek będą w stanie aktualizować wcześniejsze. W 2026 roku Microsoft będzie faworyzować sterowniki ze stworzonej przez niego kategorii IPP Class, czyli Internet Protocol Printer.

W 2027 roku wszystkie sterowniki firm trzecich nie będą dla systemu Windows dostępne (a przewiduję, że wówczas będzie już Windows 12), aczkolwiek dopuszczalne ma być publikowanie dla nich łatek bezpieczeństwa przez producentów. Microsoft dodaje przy tym, że nie będziemy skazani wyłącznie na Windows Update – nadal będzie dozwolone pobieranie sterowników instalacyjnych bezpośrednio od producentów.

Zaplanowana zmiana ma ułatwić wszystkim życie – zarówno użytkownikom, jak i firmom produkującym urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki. Aczkolwiek należy liczyć się z tym, że w tzw. “międzyczasie” mogą nastąpić jakieś zawirowania i ostatecznie sprawa może potoczyć innym torem. Cóż – pożyjemy, zobaczymy.