Nowe laptopy Microsoft Surface w Polsce. Poznajcie ich ceny

Mobilna stacja robocza Microsoft Surface Laptop Studio 2

Producent chwali się, że to najpotężniejsze urządzenie Surface, jakie do tej pory stworzono. Dzięki możliwości ustawienia ekranu w różnym położeniu można korzystać z niego zarówno jak z klasycznego laptopa, jak i z tabletu z Windowsem 11. Wspomniany ekran PixelSense ma przekątną 14,4 cala, rozdzielczość 2400×1600 pikseli (proporcje 3:2; 200 ppi) i współczynnikiem kontrastu 1500:1 oraz odświeżanie 120 Hz.

Microsoft wyposażył go w najnowsze procesory Intel Core (Intel Core i7-13700H i Intel Core i7-13800H, układem graficznym Intel Iris Xe oraz osobnymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB GDDR6 vRAM, NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB GDDR6 vRAM i NVIDIA RTX 2000 Ada Generation z 8 GB vRAM) i najnowocześniejsze narzędzia dla twórców NVIDIA Studio. Surface Laptop Studio łączy w sobie wszechstronność do tworzenia i moc do działania. Nie zabrakło tutaj obsługi rysika Surface Slim Pen 2, kamery internetowej 1080p z obsługą rozpoznawania twarzy Windows Hello 2.0, Bluetooth 5.3 i WiFi 6E. Akumulator, w zależności od konfiguracji, może działać nawet do 19 godzin na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Microsoft zaczął robić odświeżacze powietrza? Nie, to nowa konsola Xbox – Brooklin

Nieco tańszy i mniejszy notebook Surface Laptop Go 3

Jeśli szukacie mniejszego urządzenia, warto zwrócić uwagę na najlżejszy i najbardziej mobilny model Surface laptop w ofercie Microsoftu. Surface Laptop Go 3 ma do zaoferowania dotykowy, 12,4-calowy ekran PixelSense o rozdzielczości 1536×1024 pikseli i jasności do 320 nitów, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Jego sercem jest, w zależności od wybranej wersji, procesor Intel Core i5-1235U i Intel Core i5-1235U z układem graficznym Intel Iris Xe w kilku konfiguracjach pamięci. Producent zapewnia, że podczas typowego użytkowania akumulator powinien wystarczyć na 15 godzin bez konieczności doładowywania. Nie można też zapominać, o takich elementach, jak czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, głośniki Omnisonic z Dolby Atmos Premium, Bluetooth 5.1, WiFi 6, porty USB-C 3.2 i USB-A, a także złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Czytaj też: Edge niedługo może pisać za Ciebie. Microsoft da nowe możliwości sztucznej inteligencji

Microsoft Surface Laptop Studio 2 i Surface Laptop Go 3 – ceny w Polsce

Sprzedaż nowych urządzeń Microsoft Surface wystartuje w Polsce już 3 października, ale dla niecierpliwych oba modele dostępne są już w przedsprzedaży na stronie producenta. Oba kupimy w kolorze platynowym i zależnie od konfiguracji, ich ceny prezentują się następująco:

Laptop Studio 2

i7/16/512 – 10999 zł,

i7/16/512/RTX – 12999 zł,

i7/32/1TB/RTX – 14999 zł.

Laptop Go 3: