Netia wzywa na pomoc boginię Internetu. Nowa oferta na światłowód, telewizję i dostęp do Disney+

Światłowód od Netii dostępny jest w trzech wariantach prędkości: do 300 Mb/s, do 500 Mb/s oraz do 1 Gb/s. Do tego w komplecie operator proponuje nam telewizję oznaczoną jako 4K w dwóch rozmiarach (S i M), różniących się od siebie liczbą kanałów w pakiecie (wystarczy wspomnieć, że S ma ich 81). Wisienką na torcie jest natomiast dostęp do serwisu Disney+ i za najtańszy komplet ceny zaczynają się od 70 zł miesięcznie. Cena spada wraz z redukcją zestawu (65 zł za internet 300 Mb/s i TV M 4K albo 55 zł za ten sam wariant internetu z mniejszym pakietem kanałów – TV S 4K).

Oczywiście ceny nieco rosną w miarę wzrostu prędkości łącza światłowodowego. Przy wariancie 600 Mb/s za tzw. full opcję (Internet + TV S 4K + Disney+) płacimy 80 zł miesięcznie. Cena spada do 75 zł, jeśli zrezygnujemy z Disney+, a do 65 zł w przypadku zadowolenia się pakietem TV S 4K. Dla najbardziej wymagających przygotowano ofertę łącza światłowodowego o prędkości do 1 Gb/s, który po dorzuceniu do koszyka większego z dwóch pakietów TV M 4K i usługi Disney+ będzie kosztować równe 100 zł miesięcznie. Ograniczenie się do światłowodu i telewizji obniży cenę o 5 zł, a mniej liczny pakiet kanałów o kolejne 10 zł miesięcznie.

Netia proponuje internet światłowodowy z małym bonusem

Co prawda ceny uwzględniają rabaty za zgody marketingowe (bleh) i e-fakturę (brawo), ale przy umowie z Netią zawieraną na dwa lata, przez pierwsze trzy miesiące za miesięczny abonament nie zapłacimy ani złotówki. Trzeba przyznać, że szczególnie w obecnych czasach, to bardzo miły bonus. Do każdego z powyższych pakietów można dokupić kilka dodatków – Polsat Sport Premium (z Eleven Sports) za 20 zł miesięcznie, HBO (20 zł miesięcznie) oraz pakiet Canal+ Select (35 zł miesięcznie). Nie zapominajcie, że Netia ma też swój własny serwis VoD, dostępny bez opłat wyłącznie dla abonentów.

Warto przypomnieć, że na wspomniane 5,5 mln gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu oferty światłowodowej od Netii, niemal 2,3 mln łączy stanowi własna infrastruktura sieciowa Grupy Netia. Reszta (ok. 3,3 mln) bazuje na łączach operatorów hurtowych, którzy rozbudowują dostęp w ramach programu POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Zaliczają się do nich m.in. Fiberhost, Nexera, Światłowód Inwestycje oraz Orange Polska. Warto przypomnieć, że Netia jest obecnie częścią grupy Polsat Plus. Tymczasem bogini Internetu nie jest raczej niczyją własnością i częścią, a na jej objawienie się nie mamy chyba żadnego wpływu.