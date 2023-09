Pomijane do tej pory źródło energii ma wielki potencjał. To urządzenie pozwala z niego skorzystać

To właśnie ono mogłoby dostarczać energii, której przetwarzaniem może zajmować się pewne nanourządzenie. Jest ono naprawdę miniaturowe, ponieważ mowa o rozmiarach mniejszych od ludzkiego włosa. Jak aparat ten miałby spełniać swoją rolę? Kluczem do sukcesu okazuje się różnica w zasoleniu wody morskiej i słodkiej.

To z kolei stwarza możliwość stosunkowo szerokiego zastosowania, ponieważ w teorii powinno to być możliwe wszędzie tam, gdzie ludzie mają dostęp do słodkiej i słonej wody. A przecież obszary przybrzeżne są zazwyczaj szczególnie zaludnione. Za całym przedsięwzięciem stoją przedstawiciele Uniwersytetu Illinois Urbana-Champaign, którzy zaprezentowali zgromadzone informacje na łamach Nano Energy.

Zaprojektowane przez nich urządzenie może przekształcić przepływ jonów soli w energię elektryczną. Badacze skorzystali w tym celu z materiałów półprzewodnikowych w skali nano, a podstawę działania całej koncepcji stanowi zwane tarciem kulombowskim. Potencjał opisywanej technologii jest na tyle duży, by można było z niej korzystać wszędzie tam, gdzie w woda słona i słodka wchodzą ze sobą w kontakt.

Nowe źródło energii mogłoby być dostępne wszędzie tam, gdzie w kontakt wchodzi ze sobą woda słona i słodka, czyli na przykład w ujściach rzek do mórz i oceanów

Takie warunki panują choćby w obrębie ujść rzek. W takich sytuacjach cząsteczki soli w naturalny sposób przemieszczają się z wyższego stężenia do niższego. Korzystając z tego ruchu można doprowadzić do wytwarzania energii elektrycznej. Dzieje się tak, gdyż cząsteczki soli składają się z jonów, czyli naładowanych elektrycznie cząstek. Potencjalnie przełomowe urządzenie jest wyposażone w wąski kanał. Przemieszczają się nim wspomniane jony, a siły elektryczne pomiędzy jonami i ładunkami w urządzeniu prowadzą do przemieszczania się ładunków z jednej strony na drugą.

W takich okolicznościach wytwarzane jest napięcie i prąd elektryczny. Jak wykazały prowadzone eksperymenty, nowe urządzenie sprawdza się w swojej roli bez względu na to, czy siły elektryczne są przyciągające czy odpychające. Poza tym do oporu przyczyniają się zarówno jony dodatnie, jak i ujemne.

Na tym interesujące obserwacje się nie skończyły. Członkowie zespołu badawczego zwrócili bowiem uwagę na to, że jony były znacznie cięższe od ładunków w urządzeniu. W konsekwencji przekazywały ładunkom duży pęd, zwiększając ilość pozyskiwanej energii elektrycznej. Odkryli również, że udokumentowane efekty nie były zależne od konkretnego kształtu kanału ani doboru materiałów, o ile kanał był wystarczająco wąski. Było to kluczowe dla zapewnienia bliskości jonów i ładunków. Oczywiście twórcy wierzą w potencjał swojej technologii i przekonują, że gęstość mocy uzyskana z wykorzystaniem układu urządzeń mogłaby być nawet wyższa niż w przypadku gęstości ogniw słonecznych.