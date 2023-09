Home Tech Popularne przeglądarki internetowe mają problem. Potrzebna jak najszybsza aktualizacja

Popularne przeglądarki internetowe mają problem. Potrzebna jak najszybsza aktualizacja

Przeglądarki internetowe dają Ci dostęp do niemal wszystkich zasobów w sieci, nie są one jednak do końca doskonałe pod względem technicznym. Wykryto groźny, wspólny dla wszystkich problem – w tym w przeglądarce, która ma służyć ochronie prywatności. Na szczęście można temu zaradzić.