To będą rakiety powietrze-ziemia nowej generacji

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) przyznały firmie Northrop Grumman kontrakt o wartości co najmniej 705 milionów dolarów na opracowanie rakiet powietrze-ziemia możliwych do ulepszania. Stand-in Attack Weapon (SiAW) to broń nowej generacji przeznaczona do zwalczania szybko poruszających się celów za liniami wroga.

SiAW firmy Northrop Grumman spełnia pragnienie USAF dotyczące pierwszego programu nabycia i rozwoju broni cyfrowej. Ten pocisk nowej generacji stanowi dla Departamentu Obrony elastyczny i niedrogi sposób zakupu i modernizacji broni. Susan Bruce, wiceprezes ds. zaawansowanej broni w Northrop Grumman

Rakiety nowej generacji przeciwko szybko poruszającym się celom

Pociski SiAW mają wejść do służby w 2026 r. i będą przenoszone przez myśliwce Lockheed Martin F-35A Lightning II. Ich zadaniem ma być penetracja i niszczenie wrogich systemów obrony powietrznej, punktów dowodzenia i kontroli, wyrzutni rakiet balistycznych i manewrujących, systemów zakłócających GPS czy systemów antysatelitarnych. Poradzą sobie one z wysoce mobilnymi celami, które mogą nagle zmienić pozycję między identyfikacją a atakiem – być może dotyczy to broni hipersonicznej.

Oprócz wykorzystania w tym celu ulepszonych czujników i układu napędowego sterowanego ogonem, SiAW wykorzystuje również inżynierię cyfrową i architekturę otwartych systemów broni (ang. Weapon Open Systems Architecture, WOSA), aby umożliwić szybkie aktualizacje w celu radzenia sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.

Rakiety SiAW nowej generacji wyprodukuje Northrop Grumman /Fot. Northrop Grumman

W ciągu następnych 36 miesięcy Northrop Grumman będzie dalej rozwijać broń, przeprowadzi integrację platformy i ukończy program testów w locie w celu szybkiego prototypowania w ramach przygotowań do szybkiego wprowadzenia do użytku. Prace będą prowadzone w zakładzie firmy w Northridge w Kalifornii oraz w fabryce przyszłości integracji rakiet w Allegany Ballistics Laboratory w Wirginii Zachodniej.

Faza 2 prac rozwojowych stanowi kontynuację wymagań USAF w zakresie pierwszego w swoim rodzaju programu broni typu Middle Tier Acquisition. Rozwój SiAW jest częścią szerokiej oferty Northrop Grumman w zakresie zaawansowanej broni, obejmującej uzbrojenie, komponenty, rakiety, elektronikę i myśliwce przechwytujące do zwalczania i odstraszania zagrożeń. Northrop Grumman jest wiodącą światową firmą zajmującą się technologiami lotniczymi i obronnymi, regularnie współpracującą z amerykańską armią.