Samolot na wodór H2FLY HY4 po dziewiczym locie. Tak wygląda przyszłość awiacji

Zespół H2FLY odbył cztery loty zasilane ciekłym wodorem, w tym jeden trwający ponad trzy godziny. Przeprowadzono je przy użyciu samolotu demonstracyjnego HY4, wyposażonego w wodorowo-elektryczny układ napędowy z ogniwami paliwowymi i kriogenicznie przechowywany ciekły wodór.

Wyniki lotów testowych są obiecujące. Wskazują, że wykorzystanie ciekłego wodoru zamiast wodoru gazowego może podwoić maksymalny zasięg samolotu HY4 z 750 do 1500 km. To z kolei oznacza kamień milowy w rozwoju bezemisyjnych lotów komercyjnych na średnich i długich dystansach.

To osiągnięcie oznacza przełomowy moment w wykorzystaniu wodoru do zasilania samolotów. Wspólnie z naszymi partnerami zademonstrowaliśmy, że ciekły wodór może być wykorzystywany do bezemisyjnych lotów średniego i dalekiego zasięgu. Prof. Josef Kallo, współzałożyciel H2FLY

Samolot na ciekły wodór zdał ważny test

H2FLY to firma założona przez pięciu inżynierów z Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki w Stuttgarcie i Uniwersytetu w Ulm. Celem H2FLY jest wprowadzenie na rynek pierwszego kwalifikowanego, w pełni wodorowo-elektrycznego układu napędowego samolotu. Taki projekt rozpocząłby erę bezemisyjnych, zrównoważonych podróży lotniczych. Firma jest światowym liderem w tej dziedzinie.

HY4 to pierwszy na świecie samolot pasażerski z napędem wodorowo-elektrycznym, który powstał w 2016 r., demonstrując zarówno wykonalność, jak i potencjał omawianej technologii. Przeprowadzone loty testowe HY4 to moment kulminacyjny projektu HEAVEN, którego celem było wykazanie wykonalności wykorzystania ciekłego wodoru w samolotach. Oczekuje się, że w ciągu zaledwie kilku lat samoloty wodorowo-elektryczne będą mogły przewieźć 40 pasażerów na dystansach do 2000 km.

H2FLY HY4 to pierwszy na świecie samolot na ciekły wodór /Fot. H2FLY

Teraz firma H2FLY skupi się na drodze do komercjalizacji – w czerwcu ogłoszono opracowanie nowych systemów ogniw paliwowych H2F-175, które będą w stanie zapewnić pełny zakres mocy na wysokościach lotu do 8200 m, co stanowi ważny krok na drodze od demonstracji lotów na niższych wysokościach do rzeczywistych zastosowań w samolotach komercyjnych. W 2024 r. H2FLY otworzy Centrum Lotnictwa Wodorowego na lotnisku w Stuttgarcie, współfinansowane przez Ministerstwo Transportu Badenii-Wirtembergii – stanie się ono centralnym punktem dla przyszłości europejskiego przemysłu lotniczego i gospodarki wodorowej.

W porównaniu do przechowywania wodoru w stanie gazowym pod ciśnieniem (GH2), zastosowanie skroplonego, kriogenicznego wodoru (LH2) pozwala na znaczne zmniejszenie masy i objętości zbiornika, co prowadzi do zwiększenia zasięgu samolotu i użytecznej ładowności.