Samsung startuje z kolejną promocją. Kup flagowca Galaxy S23 i odbierz świetny prezent

Promocja na smartfony Samsunga. Kup flagowca (z tego lub z tamtego roku) i odbierz słuchawki za darmo

Jeśli stoicie właśnie przed koniecznością wyboru nowego smartfona, z pewnością rozglądacie się też za trwającymi promocjami. Jedną z nich uruchomił właśnie Samsung, który tym razem oferuje prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 Pro. Warto tutaj wspomnieć, że same słuchawki w polskiej dystrybucji potrafią kosztować około 999 złotych (sugerowana cena producenta). Tymczasem Samsung postanowił zaoferować je nam zupełnie za darmo, a jedyne co musimy zrobić, to zakupić nowy telefon. Promocja obejmuje wszystkie tegoroczne flagowce z serii Galaxy S23, a także zeszłorocznego Galaxy S22. To akurat spore zaskoczenie, bo raczej rzadko firma uwzględnia w jednej promocji urządzenia z poprzedniej generacji.

Samsung Galaxy Buds2 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

To jednak świetny ruch, bo pozwala na skorzystanie z promocji znacznie większej liczbie osób. Ceny Galaxy S22 zaczynają się już od 2500 złotych, natomiast w przypadku serii Galaxy S23 – od 3150 zł. Osoby z mniejszym budżetem będą mogły znaleźć smartfon dla siebie i skorzystać z akcji promocyjnej, odbierając słuchawki.

Promocja wystartowała 11 września i potrwa do 8 października. Zasady są proste i zapewne dobrze wszystkim znane, by móc otrzymać słuchawki w prezencie, musimy w określonym terminie zakupić smartfon – Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 lub Galaxy S22 – u jednego z partnerów handlowych Samsunga. Producent wymienił takie sklepy, jak RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, Media Markt, NEONET (z NEO24.pl), Komputronik, Vobis, Max Elektro czy x-kom. Jak widzicie, nie ma tutaj wymienionych operatorów komórkowych, więc tym razem kupiony u nich sprzęt nie będzie objęty ofertą – pamiętajcie o tym.

W kolejnym kroku, jaki należy wykonać do 15 października, trzeba aktywować smartfon z kartą SIM polskiego operatora, akceptując przy okazji postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Następnie konieczne jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i wypełnienie tam formularza zgłoszeniowego. Tam podajemy swoje podstawowe dane, w tym adres, na który mają zostać wysłane słuchawki Galaxy Buds 2 Pro (dostarczane będą jedynie na terenie polski!) oraz dołączamy dowód zakupu jednego ze smartfonów Samsunga. Na ten krok mamy czas do 22 października.

Jak wynika z regulaminu promocji, Samsung ma 14 dni kalendarzowych na zweryfikowanie przesłanego formularza. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, wówczas prezent jest do was wysyłany. Trzeba niestety uzbroić się w cierpliwość, bo na to firma ma 21 dni kalendarzowych.