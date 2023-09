Najnowsze smartfony Motoroli i smartwatche Watch GT 4 od Huawei już w ofercie Plusa

Plus poszerza portfolio urządzeń o najnowsze smartwatche marki Huawei – Watch GT 4 w wersji Classic, Elite, Elegant oraz Active

Huawei zaledwie wczoraj wprowadził do naszego kraju swoje najnowsze zegarki, a urządzenia już znalazły się w ofercie Plusa. Producent dał nam tym razem jeszcze więcej możliwości wyboru, bo Watch GT 4 dostępny jest w wersjach: Classic, Elite, Elegant, Green, Active w dwóch rozmiarach tarcz – 41 mm i 46 mm. W tym większym rozmiarze można liczyć na akumulator wytrzymujący nawet 14 dni na jednym ładowaniu i 1,43-calowy ekran, podczas gdy wariant 41 mm oferuje już 1,32-calowy wyświetlacz i nawet 7 dni pracy bez ładownia. Niezależnie od wariantu dostajemy ponad 100 trybów sportowych i inne funkcje wspierające aktywność fizyczną, takie jak nagradzanie medalami osobistych rekordów. Huawei dodał również nowe sposoby na monitorowanie stanu naszego organizmu, więc nowy zegarek pozwoli na kontrolowanie deficytu kalorycznego, śledzenie fazy cyklu menstruacyjnego, pomiar i analizę tętna czy saturacji oraz badanie poziomu stresu, monitorowanie snu, obserwacja oddychania podczas snu.

Jeśli zdecydujecie się na zakup któregoś z wariantów Huawei Watch GT 4 do 15 października, w gratisie otrzymacie słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 za złotówkę.

Tak natomiast prezentuje się oferta Plusa na poszczególne warianty:

46mm Active dostępny jest w Plusie za 1 zł na start oraz 91,58 zł/mies. przez 12 miesięcy (łącznie 1099,96 zł),

41mm Elegant dostępny jest w Plusie za 1 zł na start oraz 116,58 zł/mies. przez 12 miesięcy (łącznie 1399,96 zł),

41mm Elite będzie wkrótce dostępny w Plusie za 1 zł na start oraz 141,58 zł/mies. przez 12 miesięcy (łącznie 1699,96 zł),

46mm Elite będzie wkrótce dostępny w Plusie za 1 zł na start oraz 124,91 zł/mies. przez 12 miesięcy (łącznie 1499,92 zł).

41mm Classic będzie wkrótce dostępny w Plusie za 1 zł na start oraz 99,92 zł/mies. przez 12 miesięcy (łącznie 1200,04 zł).

Jeśli szukasz nowego smartfona i nie celujesz w najwyższą półkę, na której znajdują się nowe iPhone’y, warto zerknąć na ofertę urządzeń od Motoroli

W Plusie można już kupić premierowe smartfony Motoroli – edge 40 neo, moto g54 5G, moto g84 5G. Wszystkie trzy modele cechuje obsługa sieci 5G, naprawdę wytrzymałe i pojemne akumulatory, oraz sporo ciekawych funkcji obecnych na pokładzie.

Motorola edge 40 neo

edge 40 neo 5G – ten napędzany przez układ Dimensity 1050 smartfon wyposażono w 6,55-calowy ekran pOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Za jego zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W. Jest też zestaw przyzwoitych aparatów 50 Mpix z OIL i ultraszeroki kąt 13 Mpix.

Motorola edge 40 neo 5G 12/256GB będzie wkrótce dostępna w Plusie za 1 zł na start oraz 158,16 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1898,92 złotych.

Motorola moto g84 5G



moto g84 5G – na niższej półce znalazł się ten ultrasmukły i lekki telefon z hydrfobową powłoką, którego tył został wykonany z wegańskiej skóry. I tutaj dostajemy akumulator 5000 mAh, ale ładowanie jest już wolniejsze – zaledwie 30 W. Ekran pOLED, tak jak w edge 40 neo ma przekątną 6,55”. Obok 50-megapikselowego aparatu głównego umieszczono 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, a całość napędzana jest przez procesor Snapdragon 695.

Motorola moto g84 5G 12/256GB będzie wkrótce dostępna w Plusie za 1 zł na start oraz 124,83 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 1498,96 złotych.

Motorola moto g54 5G

moto g54 5G to już model dla osób, o bardziej ograniczonym budżecie, którym jednak zależy na tym, by telefon e jednocześnie nie był tylko najbardziej podstawowym urządzeniem. W tym przypadku na pokładzie znajdziemy 6,49-calowy ekran o rozdzielczości o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jest obsługa Dolby Atmos, akumulator 5000 mAh (niestety z ładowaniem 15) i układ Dimensity 7020. Do tego do dyspozycji użytkownika jest jeszcze 50-megapikselowy aparat główny z OIS i dodatkowy 2-megapikselowy aparat makro.

Motorola moto g54 5G 8/256GB będzie wkrótce dostępna w Plusie za 1 zł na start oraz 83,17 zł/mies. przez 12 miesięcy – łącznie 999,04 złotych.

