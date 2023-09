tiny11 23H2 – ta nieoficjalna edycja systemu Windows może Ci się spodobać

Czym tak właściwie jest tiny11? Mówiąc ogólnie – pewien uzdolniony programista miał dość zbędnych funkcji wciskanych przez Microsoft do Windows 11 i postanowił zaprezentować światu swoją własną wersję systemu. Czym różni się od oryginału? Po pierwsze – ma znacznie niższe wymagania sprzętowe. Potrzebuje tylko 8 GB miejsca na dysku twardym i 2 GB RAM, nie ma także wbudowanych aplikacji systemowych jak np. Teams czy usług Xbox, aczkolwiek umożliwia ich instalację w dowolnej chwili. Brak dodatków (które można podciągnąć pod kategorię “bloatware”) to także wydajniejsza praca systemu.

tiny11 23H2 – nowa wersja zgodna z aktualną linią Microsoftu

Twórca tiny11 – publikujący pod pseudonimem NTDEV – dba o to, aby jego edycja “okienek” byłą zawsze zgodna z głównymi wydaniami Windows 11, toteż gdy produkt Microsoftu otrzymuje dużą aktualizację, pojawia się ona również i dla jego propozycji. Czasem zajmuje to kilka miesięcy, ale jednak zawsze jest. Tak właśnie mamy w tym przypadku – dzisiaj właśnie światło dzienne ujrzała edycja zgodna z 23H2.

W tym wydaniu dodane zostało wsparcie dla Xbox Identity Provider, dzięki czemu użytkownicy mogą pobierać gry w Microsoft Store i korzystać podczas zabawy z usług związanych z Xboxem. Co jeszcze? Wszystkie zalety tiny11 23H2 prezentuje poniższy klip wideo:

Jeśli masz ochotę na wypróbowanie tiny11, dobra wiadomość – jest on darmowy. Jednak są także dwa ważne fakty, o których należy pamiętać. Pierwszy – mamy tu do czynienia z nieautoryzowaną modyfikacją systemu, dlatego też nie ma stuprocentowej gwarancji stabilności i jest pewne ryzyko, że nie będzie sprawować się zgodnie z oczekiwaniami. Drugi – nie jest to piracka edycja systemu. Jeśli chcesz go aktywować, musisz mieć klucz.

A skąd wziąć obraz .iso do instalacji? Oficjalna strona projektu znajduje się na witrynie Internet Archive. Plik ma wielkość 4,2 GB.