Nowa aktualizacja Windows 11 to aż 24 poprawki

Windows 11 – podobnie jak i wszystkie poprzednie edycje “okienek” – nie jest perfekcyjny i praktycznie każdego tygodnia odkrywane są w nim luki, błędy czy też elementy wpływające negatywnie na jego funkcjonalność. Dlatego Microsoft wypuszcza planowe poprawki raz na miesiąc, a jeśli problemy są większe, pojawiają się również aktualizacje poza planem. Jakie zmiany dla systemu pojawiają się teraz?

Windows 11 22H2 KB5030219 – lista zmian

Aby wprowadzić do swojego systemu zmiany, przejdź po prostu do Windows Update w ustawieniach i kliknij na sprawdzenie aktualizacji. Gdy poprawka zostanie wykryta, zacznie się samoczynne pobieranie i instalacja, a zmiany zostaną wprowadzone do restarcie systemu. Poprawka ma oznaczenie KB5030219, a po jej instalacji Windows 11 będzie mieć build 22621.2283. Oto najważniejsze zmiany, jakie zmiany przynosi:

usuwane są puste miejsca w menu klawiszy trwałych (Sticky Keys), co było błędem wprowadzonym przez… aktualizację KB5029351;

likwiduje bug sprawiający, że czasami nie można było korzystać z systemowej wyszukiwarki po wybudzeniu systemu ze stanu uśpienia;

usprawniono działanie wyszukiwarki;

likwiduje bug sprawiający, że klawisz Tab nie powodował przeskakiwania pomiędzy wynikami wyszukiwania;

likwiduje bug związany z niedopasowywaniem się okienka wyszukiwarki w trybie tableta na urządzeniach Surface;

likwiduje bug powodujący zbyt wysokie zużycie zasobów procesora;

likwiduje bug powodujący zawieszanie się systemu podczas dzielenia dysku na partycje;

likwiduje bug sprawiający, że czasami ikony menu Start nie były wyświetlane poprawnie.

Warto zauważyć, że na liście zmian nie ma żadnych poprawek związanych z bezpieczeństwem. Oznacza to, że nie wykryto ostatnio żadnych luk ani podatności w Windows 11. Można zatem czuć się bezpiecznie.