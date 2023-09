Ukraina wypuściła podwodnego potwora. Ta broń ma ogromny potencjał

Podwodny dron bojowy Marichka sprawi, że Ukraina będzie jeszcze groźniejsza

W sieci pojawiło się nowe wideo, które prezentuje prototyp dużego ukraińskiego drona podwodnego (UUV) o nazwie Marichka. Nagranie ujawnia, jak UUV jest wodowany i następnie porusza się tuż pod powierzchnią wody z wykorzystaniem własnego systemu napędowego, co sygnalizuje pewien stopień jego gotowości. Testy są jednak zapewne dopiero na wstępnym etapie, patrząc na to, że dronowi podczas nagrania ciągle towarzyszą albo stalowe liny przytroczone do okrętu, albo osoby na pontonie.

⚡️More detailed footage showing the design and appearance of the Marichka underwater multi-purpose drone developed by 🇺🇦Ukrainian inventors pic.twitter.com/NQBDzgtEWf — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 25, 2023

Organizacja AMMO Ukraine, która stoi za tym projektem, wskazuje na wysoki potencjał tego drona do przeprowadzania ataków kamikadze na wrogie okręty i infrastrukturę morską. Aktualnie poszukuje również inwestycji i darowizn na rozwój swojego dzieła w formie cylindra o wymiarach rzędu około 6 metrów długości i 91 cm średnicy, któremu liczne płetwy i stabilizatory służą do nawigowania w morskich i oceanicznych odmętach. Na tę chwilę dokładne szczegóły dotyczące napędu i zasilania Marichka pozostają nieujawnione, ale w aktualnej formie w grę wchodzi zapewne zasilanie akumulatorowe.

Jeśli wierzyć twórcom, podwodny dron Marichka ma cechować się maksymalnym zasięgiem rzędu 1000 kilometrów, a cena każdego egzemplarza ma zamykać się w skromnych, jak na wojskowe standardy, 433500 dolarach. Sama budowa drona jest prosta – oprócz napędu i systemów lokalizacyjnych ma w sobie przede wszystkim materiały wybuchowe, które odgrywają swoją rolę w momencie dotarcia drona do celu. Mowa o okrętach oraz infrastrukturze nadmorskiej różnego typu, a choć zdolności w zakresie naprowadzania tego drona pozostają niejasne, najpewniej będzie on korzystać z wystającego nad powierzchnię wody masztu z kamerami i antenami łączności.

Oprócz swojej głównej roli w formie drona kamikadze, Marichka mogłaby również służyć jako platforma transportowa krytycznych zapasów dla jednostek wojskowych lub cywilów w rejonach przybrzeżnych, wspierając operacje za linią frontu. Nie jest to pewne, ale w gruncie rzeczy sama przyszłość drona Marichka jest niepewna, bo choć sam w sobie jest zgodny z obecnym strategicznym podejściem Ukrainy przeciwko Rosji w regionie Morza Czarnego, to organizacja AMMO Ukraine nadal potrzebuje środków (np. kontraktu) na ulepszenie projektu i wdrożenie go do produkcji masowej.