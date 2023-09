Niemcy dążą do zbrojeniowej supremacji. Państwo zbroi się w broń rodem z filmów science-fiction

Test broni laserowej zakończony z sukcesem. Niemcy już w zbrojeniowej czołówce

Niemcy z powodzeniem zakończyły testy morskie demonstratora laserowej broni (LWD), podczas gdy związana z jego rozwijaniem grupa ARGE, składająca się z firm MBDA Deutschland i Rheinmetall, odegrała kluczową rolę w rozwoju, budowie i wsparciu podczas przedsięwziętych prób. Były one starannie planowane i zorganizowane przez Federalny Urząd Wyposażenia Bundeswehry, Informatyki i Wsparcia w Służbie (BAAINBw), a co najciekawsze – trwały prawie rok. Podczas nich zorganizowaniu sześć obszernych kampanii, mających na celu dokładną ocenę skuteczności bojowej systemu laserowego w różnorodnych, skomplikowanych scenariuszach w realistycznych warunkach operacyjnych.

Obejmowało to ocenę wszystkiego – od wykrywania i śledzenia wysoce ruchliwych celów, przez synchronizację sensorów, systemów dowodzenia, systemów zaangażowania broni i efektorów, aż po skuteczne neutralizowanie celów za pomocą wiązki lasera o wysokiej energii. Łącznie z pokładu fregaty Sachsen przeprowadzono ponad sto strzałów testowych, potwierdzając zdolność lasera do skutecznego angażowania celów w środowisku morskim. Teraz laser przejdzie szczegółowe badania, zanim zostanie przeniesiony do Bundeswehr Technical Centre 91 w Meppen.

Zebrane informacje i kolejne analizy będą kluczowe dla minimalizacji ryzyka w możliwej następnej fazie – rozwoju operacyjnego systemu laserowej broni, który trafi już w pełnej gotowości bojowej na pokład nieokreślonych jeszcze okrętów. Pewne jest, że te udane próby utorowały Niemcom drogę do stworzenia pierwszej laserowej broni, kiedy to zarówno MBDA Deutschland, jak i Rheinmetall rozpoczęły wewnętrzne przygotowania do fazy rozwojowej w swoich odpowiednich dziedzinach specjalizacji.

Potęga lasera sprowadza się do przede wszystkim połączenia unikalnych cech, które są nieosiągalne we wszystkich innych systemach uzbrojenia (broni palnej, pociskach kierowanych). Mowa o niskiej cenie “za strzał”, uderzaniu w cele z prędkością światła i możliwości skalowania mocy zależnie od zagrożeń, wśród których mogą znaleźć się drony, pociski, a nawet załogowe maszyny powietrzne i nawodne (zależnie od mocy). Samo w sobie zakończenie tych obszernych prób morskich stanowi przełomowy moment w ewolucji technologii obronnych i podkreśla zaangażowanie Niemiec w pionierskie innowacje w dziedzinie wojny morskiej.