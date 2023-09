Home Tech Te okręty były najpotężniejszymi krążownikami USA. Teraz nawet nie doczekają się następców

Krążowniki to konkretna klasa okrętów nawodnych, które wyróżniają się przede wszystkim rozmiarem oraz potężnym uzbrojeniem. To z nich wywodzą się m.in. krążowniki rakietowe, do których zaliczał się typ Ticonderoga, służący do niedawna we flocie USA.