Tani, wszechstronny i potężny. Tym dronem brytyjskie lotnictwo zdominuje przestworza

Dron Jackdaw odmieni możliwości lotnictwa Wielkiej Brytanii

Jackdaw to dron latający zaprezentowany właśnie przez brytyjską firmę QinetiQ, którego projekt został zainspirowany ptakami, a dokładniej mówiąc, przedstawicielami gatunku kawek. Ten bezzałogowiec powstał po to, aby latać autonomicznie obok załogowych statków powietrznych, a poza tym do przeprowadzania działań w ramach skoordynowanego roju. Jego najważniejszą cechą jest z kolei przystępność cenowa, która sprawia, że dron może być przykładem bezzałogowca jednorazowego użytku, co umożliwia jego wdrażanie w sytuacjach wysokiego ryzyka bez znaczących ekonomicznych konsekwencji utraty drona. Na tym lista cecha Jackdaw oczywiście się nie kończy.

Wszechstronność drona Jackdaw jest podyktowana szerokim spektrum możliwości, jako że ten bezzałogowiec może być wykorzystywany do realizowania misji szkoleniowych, pozorowania zagrożeń, przeprowadzania misji wojny elektronicznej, rozpoznania, a nawet pełnić po prostu rolę wabików. Jego konstrukcja umożliwia przeprowadzanie startów z baz lądowych oraz platform morskich na czele z lotniskowcami typu Queen Elizabeth. Wisienką na torcie jest fakt, że Jackdaw może pracować w tandemie z tradycyjnymi statkami powietrznymi, zwiększając operacyjną zdolność załogowych misji.

Nie jest to jednak aż tak zaawansowany dron, jak inne podobne bezzałogowce, ale jest to podyktowane wspomnianą “jednorazowością”. Dlatego właśnie Jackdaw może latać przez nieco ponad trzy godziny, rozwijać raczej niskie prędkości około 740 km/h, przenosić 30-kilogramowy ładunek i wznosić się na pułap rzędu 9,14 km. Tyle że to jego przystępność i adaptacyjność wraz z lokalną produkcją są głównymi cechami, które mają umożliwić Wielkiej Brytanii wniesienie swoich możliwości na zupełnie nowy poziom. O czym dokładnie mowa? To właśnie możecie obejrzeć na obu podpiętych nagraniach.