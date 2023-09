No i zepsuli Windows 11. Co się stało i co możesz zrobić?

13 września pisałem o aktualizacji KB5030219, która ukazała się w ramach Patch Tuesday. Wprowadziła aż 24 ważne poprawki do systemu i to jest w porządku. Jednak zbyt często wprowadzenie aktualizacji do “jedenastki” wiąże się z niespodziewanymi efektami. Kilkanaście miesięcy temu poprawka sprawiła, że nagle drukarki przestały komunikować się z systemem, zdarzały również takie rzeczy, jak spowalnianie niektórych działań (np. kopiowanie plików) czy spadek wydajności procesora. A co tym razem?

Windows 11 – poprawka KB5030219 to mnóstwo problemów

Skąd wiemy, że coś jest nie tak? Przede wszystkim z dużej ilości zgłoszeń różnorakich problemów na oficjalnej stronie Microsoftu i w Centrum Opinii. Jakie to problemy? Najczęściej powtarzają się następujące:

menu Start i systemowa wyszukiwarka – oba te elementy potrafią niespodziewanie przerwać swoje działanie. Niektórzy użytkownicy doradzają, aby w takiej sytuacji zrestartować explorer.exe lub uruchomić skanowanie SFC;

Starfield i inne gry – po aktualizacji pojawiają się problemy z wydajnością gry. Choć można by podejrzewać najnowsze sterowniki GeForce, testy wykazały, że to nie ich wina. Jakie testy? Po prostu użytkownicy wycofali wprowadzoną przez Windows Update aktualizację, pozostawiając najnowsze sterowniki NVIDII. I jak się okazało – po tej akcji gra działa znakomicie. W przypadku innych tytułów problemy, których wcześniej nie było, przytrafiają się od czasu do czasu;

BSOD czyli Błękitny Ekran Śmierci – rzadki, aczkolwiek odnotowywany przypadek. System potrafi niespodziewanie przerwać swoje działanie, czasami zamiast tego aplikacje przestają odpowiadać i wszystko zamiera;

problem z dostępem do internetu – zgłaszane są przypadki utraty połączenia z routerami lub innymi źródłami internetu.

Czytaj też: Świetna nowość w Windows 11. Jedno z najstarszych narzędzi doczeka się ciekawej funkcji

Co robić, aby uniknąć problemów? Jeśli nie instalowało się jeszcze poprawki KB5030219, radzę odczekać. Do kiedy? Do czasu aż Microsoft nie stworzy łatek lub poprawki likwidującej problemy i nie wypuści nowej aktualizacji. A jeśli już masz zainstalowaną aktualizację i obawiasz się, że wystąpią problemy, wówczas skorzystaj z mechanizmów Windows Update, aby ją wycofać.