Darmowe laptopy dla każdego dziecka w wybranych sklepach. Tak (nie) działa program Wyprawka+

Wypełnij wniosek, idź do elektromarketu i zgarnij darmowy laptop dla ucznia. Należy Ci się w ramach Wyprawka+!

Kojarzycie te wszystkie grupy na Facebooku z darmowymi poradami prawnymi, sposobami na zasiłki, życie z 500+… Nie? Jak ja Wam zazdroszczę! Tak, są takie grupy, są bardzo popularne i są kopalnią humoru do czasu, kiedy uświadomicie sobie, że duża część osób pisze tam na poważnie! A nasza historia jest śmiertelnie poważna, bo nie chodzi o byle co, a o darmowego laptopa.

Jak go dostać? Wystarczy spełnić warunek, jakim jest posiadanie dziecka w wieku od 2 do 12 lat. Program Wyprawka+ trwa do 6 września 2023 roku lub wyczerpania zapasów i jest realizowany przez wybrane elektromarkety. Aby skorzystać z tego programu socjalnego, należy wypełnić specjalny wniosek, dołączyć do niego zaświadczenie o zarobkach oraz krótko umotywować swoją prośbę. Według mnie samo – należy mi się będzie wystarczające. Wzór pisma wgląda następująco:

Jeśli sklep odmówi wydania laptopa, prawdopodobnie nie bierze udziału w akcji, ale warto dopytywać i drążyć, bo w wielu sklepach pracownicy zabierają komputery dla siebie!

Czytaj też: Nie potrzebujesz już dowodu osobistego w banku. Od dziś wystarczy mObywatel

To żart prawda? Prawda?! Program Wyprawka+ nie istnieje?

Cóż… doskonalę zdaję sobie sprawę z tego, że w naszym pięknym kraju takiego programu wcale nie można wykluczyć. Szczególnie że zaraz wybory. Ale spokojnie, Wyprawka+ to zorganizowana akcja, pięknie przeprowadzona przez kreatywnych Internautów.

Odpowiednio spreparowane wpisy informujące o programie zaczęły być wczoraj umieszczane na facebookowych grupach oraz profilach typu Spotted.

Wracając do początku naszego materiału, jeśli nie mieliście nigdy styczności z podobnymi grupami na Facebooku może Wam się to wydać nieprawdopodobne, ale ludzie naprawdę w to wierzą. Naprawdę wydzwaniają do sklepów, a nawet przychodzą z pretensjami, co potwierdzają pracownicy elektromarketów. Z kolei osoby, które biorą udział w akcji i publikują tego typu wpisy na grupach, dostają wiadomości tego typu:

Czytaj też: Laptop do szkoły. Wybierając sprzęt z kartami NVIDIA GeForce RTX, nie można źle trafić

Laptop dla dziecka za darmo? Tak, ale nie w ramach Wyprawka+

Program Wyprawka+ nie istnieje. Choć idę o zakład, że w sieci będzie krążyć jeszcze przez wiele tygodni. Co nie zmienia faktu, że można dostać darmowego laptopa, ale na nieco innych zasadach.

Przypomnijmy, że darmowe laptopy dostaną wszyscy uczniowie, którzy w najbliższy poniedziałek rozpoczną naukę w 4. klasie szkoły podstawowej. Bez wyjątków, chyba że rodzice nie wyrażą na to zgody, Chodzi o wyborczy rządowy program finansowany ze środków z KPO których nie ma . Jeśli wierzyć zapowiedziom ministra Cieszyńskiego, pierwsze komputery trafią do uczniów już we wrześniu, a dofinansowanie na zakup laptopa dostaną też nauczyciela. To jedyny trwający obecne program, w którym można dostać laptopa za darmo.

Pierwsze laptopy rozdawane w w ramach tego programu podobno już trafiają do uczniów. Część szkół nadal nic nie wie, ale jest to zapewne kwestią czasu. Pewne jest tylko jedno – jeśli chcesz dostać darmowy laptop dla swojego dziecka, to “niestety” trzeba to zrobić oficjalną drogą, w ramach oficjalnego programu, a nie trollingu internautów na internetowych grupkach.