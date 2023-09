Seans filmowy w domu lub na powietrzu? Projektor ZenBeam L2 sprawdzi się wszędzie

ZenBeam to rodzina projektorów przenośnych tajwańskiej marki Asus. Te praktyczne urządzenia doskonale nadają się do oglądania treści multimedialnych w wielu sytuacjach. Brak przywiązania do konkretnego miejsca umożliwia korzystanie z nich gdziekolwiek – na podwórku, w salonie, w terenie itp. Jednak aby mieć komfort oglądania, urządzenie musi zapewniać dobrą jakość audio i wideo. Co daje nam L2?

ZenBeam L2 – możliwości oraz specyfikacja

Pierwszym, co zwraca uwagę przy L2, to kompaktowe rozmiary. Jest to dokładnie 132 x 172 x 132 mm. Bez problemu zmieści się w plecaku, stanie na półce z książkami, schowasz go do szafki, nie zajmie też dużo miejsca w samochodzie. W obudowie znajduje się głośnik 10 W wspomnianej na wstępie firmy Harman Kardon, a także wejście słuchawkowe 3,5 mm, wejścia HDMI oraz miniHDMI i porty USB (jeden X i jeden A). Z kolei pod obudową mamy akumulator litowo-jonowy 65 Wh, który na pełnym ładowaniu pozwala na działanie L2 przez 3,5 godziny.

Co istotne, jest to model bezprzewodowy, a więc odpadają jakiekolwiek kable (poza oczywiście kablem ładowarki). Silnik DLP pozwala na emitowanie obrazu o natywnej rozdzielczości Full HD i proporcjach 1,2:1 w rozpiętości 40-120″. Gwarantuje także 16,7 mln kolorów i siedem trybów oglądania, co pozwala na dopasowanie optymalnego do rodzaju treści. Można także wprowadzać swoje własne ustawienia. Na jakość wideo pozytywnie wpływa także czterostopniowa korekcja oraz funkcja unikania przeszkód.

Czytaj też: Epson EH-TW6250 – nowoczesny projektor 4K z niespodzianką

Maksymalna jasność projektora to 400 lumentów ANSI, co powinno umożliwiać wyraźny obraz nawet za dnia. Bezrtęciowy LED ma żywotność szacowaną na 30 tysięcy godzin pracy. W celu zapewnienia jak największej rozrywki, ZenBeam L2 dostarczany jest wraz z Android TV, co daje natychmiastowy dostęp do platform streamingowych, jak Amazon Prime Video, Disney+ czy Netflix. Obecność Android TV to zarazem znak, że do sterowania L2 można użyć głosu – na pokładzie mamy Asystenta Google.

A za ile to wszystko? Trzeba przyznać, że cena jest stosunkowo niewielka – L2 wyceniono na 699 dolarów, czyli po przekonwertowaniu waluty i dodaniu VAT-u około 3800 zł. Urządzenia trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu.