Odkryli u siebie gargantuiczne złoża litu. Teraz będą trząść całym światem i nie są to Chiny

Australia jest absolutnym światowym numerem jeden pod względem wydobycia litu. Według danych tamtejszego rządu w 2022 roku eksploatacja pierwiastka wynosiła 53 proc. światowego wydobycia. Australia jest największym eksporterem litu na świecie. Wyniki najnowszych badań naukowych wskazują tylko na ugruntowanie tej pozycji.

Na łamach czasopisma Earth System Science Data możemy zapoznać się z wynikami badań uczonych z Uniwersytetu w Sydney i Geoscience Australia. Przeprowadzili oni cyfrową analizę zawartości litu w glebie na terenie całego kraju. Okazuje się, że złoża litu mogą występować w obszarach dotychczas nie branych pod uwagę.

Złoża litu w Australii to prawdziwa „żyła złota”. Odkryto nowe perspektywiczne obszary wydobycia

Przypomnijmy tylko, że wydobycie litu ogranicza się obecnie do Australii Zachodniej. Mapa stężeń litu w glebie potwierdza to, że w tej części kraju istnieją największe złoża. Niemniej ujawnia ona również, że stosunkowo dużo cennego surowca znajduje się także we wschodnich stanach: Queensland, Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Punktowo w niektórych rejonach wspomnianych stanów stężenie litu może sięgać ponad 12 mg/kg.

Mapy stężenia litu w glebie wg różnych modeli predykcyjnych / źródło: https://doi.org/10.5194/essd-15-2465-2023, CC-BY-4.0

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że klimat zachodniej i wschodniej Australii diametralnie się różni. W okolicach Perth mamy do czynienia z suchym, pustynnym klimatem zwrotnikowym. Natomiast we wschodnich stanach panuje bardziej wilgotna aura, co ma istotny wpływ na wymywanie niektórych składników z gleby i zmianę proporcji pozostałych. Naukowcy dodają, że podwyższona ilość litu w glebie może mieć związek z warunkami środowiskowymi w danym regionie.

Oczywiście mapa stężeń litu w glebie nie może być traktowana za pewnik i ostateczne źródło informacji o nowych złożach pierwiastka. Autorzy badań precyzują, że metoda cyfrowej analizy składu gleby jest nadal obarczona sporym marginesem błędu. Wyniki można traktować jedynie jako podpowiedź i punkt wyjściowy do dalszych badań w konkretnych częściach kraju.

Niemniej nie da się ukryć, że Australia litem stoi i na pewno wykorzysta ten fakt w najbliższej przyszłości. Zwiększenie sił wydobywczych na antypodach jest tylko kwestią czasu.