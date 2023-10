Game-changer od AMD. Jeśli masz Radeona, musisz sprawdzić tę funkcję

Funkcja Fluid Motion Frames już dostępna. Jak sprawdzić game-changer w grach od AMD?

Fluid Motion Frames (FMF) to nowa technologia AMD, która może zwiększyć liczbę klatek na sekundę w grach korzystających z API DirectX 11 i 12 na kartach graficznych Radeon z serii RX 7000, czyli tych najnowszych. Jej działanie sprowadza się dokładnie do tego samego, co w przypadku funkcji Frame Generator w DLSS 3.0 od Nvidii, co polega na wstawianiu jednej klatki pomiędzy dwie rzeczywiście wyrenderowane przy użyciu interpolacji i algorytmów przetwarzania klatek o bardzo niskim opóźnieniu. Może to skutkować nawet 2-krotnym zwiększeniem liczby klatek na sekundę w obsługiwanych grach, ale ma też swoje wady w postaci przede wszystkim wyższego input-laga.

Czytaj też: Apple pozamiatało. Twój nowy iPhone dorówna flagowym procesorom Intela i AMD

Warto podkreślić, że nowości od AMD można podzielić na dwie sfery. Z jednej strony tylko dwie gry doczekały się aktualizacji technologii FSR do trzeciej jej generacji (mowa o Forspoken oraz Immortals of Avenum), a z drugiej aż dwanaście innych można już przetestować ze wbudowaną w FSR3 funkcją Fluid Motion Frames. W tym drugim przypadku wystarczy zaktualizować sterowniki Adrenalin do najnowszej wersji, a następnie aktywować FMF bezpośrednio w ustawieniach sterownika dla konkretnych gier. Mowa o:

A Plague Tale – Requiem

Borderlands 3

Control

Dead Space

Deep Rock Galactic

Dying Light 2

Far Cry 6

Ghostwire: Tokyo

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus Enhanced Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4

Shadow Of The Tomb Raider

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

The Last of Us Part 1

The Witcher 3: Wild Hunt

Haczyk jest tylko jeden – musicie mieć dostęp do najnowszych kart graficznych AMD, czyli Radeona RX 7900, RX 7800, RX 7700 lub RX 7600. Wprawdzie są szanse, że FMF będzie działać również na innych procesorach graficznych od AMD, a w tym iGPU w serii APU Phoenix, ale to pieśń przyszłości, bo aktualnie tylko sterowniki najnowszych Radeonów zapewniają dostęp do tej funkcji.

Czytaj też: Nowe karty graficzne coraz bliżej. Czy Intel przełamie duopol Nvidii i AMD?

Samo w sobie wprowadzenie technologii FSR3 i funkcji Fluid Motion Frames na rynek gier zwiastuje ekscytujące czasy dla graczy. Chociaż technologia jest nadal w początkowej fazie implementacji na szeroką skalę, to jej potencjał jest niezaprzeczalny. Szeroka lista wspieranych gier w samym dniu debiutu oraz utrzymujące się od dłuższego czasu podejście AMD co do walki z ekskluzywnymi technologiami Nvidii (FreeSync jest tego świetnym przykładem) zwiastuje, że zwłaszcza funkcja FMF zmieni wiele na rynku gier wideo.