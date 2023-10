Aukcja 5G – dzień 2. Walka o częstotliwości nabiera rumieńców

Kolejne dni licytacji dodajemy w formie aktualizacji, na końcu artykułu.

Aukcja 5G – wyniki po 1. dniu licytacja. Dlaczego operatorzy nie chcą bloku A?

W pierwszym dniu licytacja operatorzy przebili ceny wywoławcze, które wynosiły 450 mln zł za każdy z czterech bloków częstotliwości. Oferty wyglądają następująco:

Blok Zakres Najwyższa zadeklarowana kwota A 3400-3500 MHz – B 3500-3600 MHz 468 180 000,00 zł C 3600-3700 MHz 468 180 000,00 zł D 3700-3800 MHz 477 544 000,00 zł

Złożone oferty pokazują, że najciekawszy dla operatorów powinien być ostatni blok, za którego zaoferowana została najwyższa kwota. To prawdopodobnie o tę część pasma biją się dwa operatorzy. A to oznacza, że aukcja właśnie zaczęła być ciekawa.

Dwa z czterech bloków częstotliwości tzw. pasma C, czyli zakresu 3400-3800 MHz pokrywają się z istniejącymi rezerwacjami. To oznacza, że zakresie 100 MHz każdego z bloków, jakaś część częstotliwości jest zajęta. Zajętość występuje jednak lokalnie, na ograniczonym terenie (np. gminy) i wygaśnie do maksymalnie 2028 roku (a niektóre rezerwacja znacznie wcześniej). Do tej pory, na terenie objętym rezerwacją, operator nie będzie mógł uruchomić sieci 5G na wylicytowanej częstotliwości.

Blok A jest faktycznie mniej korzystny niż pozostałe:

Prawdę mówiąc, byłem przekonany, że operatorzy nie będą jakoś specjalnie ostro licytować, a któryś z nich pokusi się o blok A, który powinien być tańszy. A też być może na wyłączonych terenach ma na tyle rozbudowaną sieć LTE, że ubytek w pokryciu 5G nie będzie stanowić problemu. Tymczasem wygląda na to, że aukcja już na starcie stała się znacznie ciekawsza, bo wszystko wskazuje na to, że ktoś tutaj tanio skóry nie sprzeda. Czekamy w takim razie na dalszy rozwój wydarzeń.

Aukcja 5G – wyniki po 2. dniu. Jedna są chętni na blok A

W drugim dniu licytacji potwierdza się, że najcenniejszym z bloków jest blok D, do którego dołożono kolejne oferty. Mamy też pierwszego chętnego na blok A. Dzisiejsze wyniki licytacji wyglądają następująco.