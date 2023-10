Test płyty głównej Biostar B650M-Silver

dzić sobie z różnymi procesorami. Jak ten model wypadnie w naszych testach?

Co otrzymujemy wraz z Biostar B650M-Silver?

Zestaw jest podstawowy, bowiem mamy instrukcję, cztery kable SATA, zaślepkę portów I/O oraz kable do Wi-Fi. Płyta nie ma wbudowanej łączności bezprzewodowej, ale dodane kable pozwalaj na podłączenie ich do ewentualnie zakupionej karty na M.2 i wyprowadzenie na zewnątrz, przez tylny panel. Plus też za cztery kable SATA – zazwyczaj mamy dwa. Dodatki niczym więc nie zaskakują, ale przy tańszym modelu niczego więcej nie należy oczekiwać.

Wygląd Biostar B650M-Silver

Wygląd jest całkowicie przeciętny i płyta niczym się nie wyróżnia. Nie ma podświetlenia, a całość jest srebrno-czarna. Jeśli też budujecie zestaw srebrny/biały to może się dobrze w całość wpasować, natomiast ogólnie konstrukcja niczym się nie wyróżnia pod tym względem. Pamiętajcie też, że jest to konstrukcja micro ATX o wymiarach 244 x 244 mm.

Budowa Biostar B650M-Silver

Biostar B650M-Silver obsługuje procesory AMD z serii 7000. Sekcja zasilania ma 10+2+2 fazy zasilania 90 A Dr.MOS. W testach sprawdzimy, jak taka konfiguracja poradzi sobie z procesorem 7950X. Sekcja chłodzona jest przez standardowe radiatory. Nie ma tutaj ciepłowodu, wentylatora ani innych tego typu rozwiązań. Całość zasilana jest ze złączy 8-pin i 4-pin.

Płyta ma dwa złącza M2. Oba podciągnięte są pod linie z procesora. Pierwsze ma mały radiator i obsługuje dyski PCIe 4.0 x4 2242/ 2260/ 2280. Drugie nie ma radiatora i tutaj zmieścimy dyski PCIe 4.0 x4 2280. Jest też jedno złącze M.2 na kartę Wi-Fi, którą możecie dokupić. Pod chipset podciągnięte są cztery złącza SATA III. Wszystkie umieszczone są pod kątem, z boku płyty.

Na konstrukcji mamy cztery złącza pod pamięci RAM DDR5. Maksymalna prędkość może wynosić 6000+ MHz, a pojemność 192 GB. Mamy też wsparcie dla EXPO, a redakcyjne G.Skill właśnie z tym profilem zadziałały bez problemów.

Biostar B650M-Silver ma dwa sloty PCIe x16. Górny jest wzmacniany i powinien utrzymać nawet najcięższe karty graficzne. Tutaj mamy obsługę PCIe 4.0 x16. Dolny slot również obsługuje takie urządzenia, ale tym razem brakuje mu wzmocnienia. Oba mają też standardowe blokady slotów, bez możliwości łatwiejszego ich zwolnienia. Na płycie jest też jedno złącze PCIe 3.0 x1, które umieszczone jest nad wzmacnianym x16.

Układ dźwiękowy to Realtek ALC1220. Trochę się tutaj zaskoczyłem, bowiem spodziewałem się raczej słabszego Realtek ALC897. Plus dla producenta za uniknięcie właśnie najsłabszego układu, który często trafia do najtańszych płyt głównych. Karta sieciowa to Realtek RTL8125B 2500 Mb/s. Taki układ spokojnie wystarczy do wyciągnięcia maksimum z sieci, ale brakuje to Wi-Fi – tą kartę musicie dokupić jeśli potrzebujecie.

Wewnętrzne złącza są następujące:

2x USB 2.0,

1x USB 3.2 Gen2,

1x CPU Fan,

1x CPU WP,

3x System Fan,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x COM,

1x TPM,

2x ARGB,

1x RGB,

1x audio.

Liczba złączy też jest dosyć podstawowa i ucięta względem droższych płyt. Podstawa, której brakuje, to USB-C – to jest zdecydowany minus. Mogły by być też 2 złącza USB 3.2 Gen2, ale to rzadziej jest spotykane w tanich płytach. Także sama liczba złączy pod wentylatory mogła by być większa, a na pewno lepiej rozłożona. Trzy 4-pin są w jednym miejscu, koło górnego radiatora, dwa są na dole, obok siebie. Szkoda, że nie ma żadnego z boku, a dolne też nie są bardziej rozłożone. Wszystkie złącza pod ARGB/RGB znajdziemy po prawej stronie na górze. Tutaj brakuje mi złączy na dole płyty. Tutaj mogło by być więc to lepiej zaprojektowane. Płyta ma złącze do resetowania CMOS, ale nie znajdziemy na niej wyświetlacza POST czy przycisków – to akurat było spodziewane. Są za to diody diagnostyczne, które pomogą w znalezieniu problemu.

Zaślepka tylnych portów nie jest zintegrowana z płytą i osobno trzeba ją zamontować w obudowie. Z tyłu mamy też do dyspozycji:

1x PS/2,

1x HDMI 1.4,

1x DisplayPort 1.2,

1x USB-C 3.2 Gen2x2,

1x USB 3.2 Gen2,

2x USB 3.2 Gen1,

2x USB 2.0,

1x 2,5G LAN,

3x audio.

Jest też przycisk do aktualizacji BIOSu, za co należy się plus. Liczba złączy USB powinna być wystarczająca przy takiej konstrukcji. Mamy też USB-C czy jeden port USB-A 3.2 Gen2. Nie ma tu może dużej ilości szybkich złączy USB, ale przy tańszej płycie jest to też norma. Nie wiem za to po co na płycie pojawiło się PS/2, którego praktycznie już się nie wykorzystuje. Mamy też dwa złącza obrazu czy szybki LAN. Płyta ma też wycięcia na anteny Wi-Fi, więc łatwo w razie potrzeby można je wyprowadzić. Brakuje też pełnej konfiguracji audio, ale to też coraz rzadziej pojawia się nawet w znacznie droższych płytach.

BIOS Biostar B650M-Silver

Tym razem zamiast screenów są zdjęcia, bowiem BIOS nie chciał ich zapisywać na żadnym z pendrive. Sam BIOS ma tryb Ez, gdzie łatwo włączycie EXPO czy dostaniecie się do sterowania wentylatorami. W trybie zaawansowanym mamy sporo różnych opcji do ustawienia, a resizable BAR jest domyślnie włączony. Podkręcanie procesora poszło bez problemów, choć konkurencja ma tutaj więcej opcji do zmiany. Generalnie jednak jest dosyć prosto, opcje są logicznie porozkładane w zakładkach i raczej nie będziecie mieli problemów ze zmianą interesującego Was parametru.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyłem tylko profil EXPO pamięci, który zadziałał bez problemów.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Pro 2 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 60°C i 67°C.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Warhammer III, Far Cry 6 oraz Metro Exodus Enhanced Edition. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark Mirrors of Madness.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61 przed i po OC do 5,3 GHz.

Spoczynek Obciążenie

Czujnik na płycie wskazywał tutaj kolejno 79C i 83°C. Temperatury s wysokie, wyższe niż w przypadku droższych płyt głównych z mocniejszą i lepiej chłodzoną sekcją. Ale nie są one złe czy niebezpieczne. Nawet po OC płyta daje radę, a w obudowie z dobrym przepływem powietrza będą jeszcze niższe.

Test Biostar B650M-Silver – podsumowanie

Biostar B650M-Silver kupicie za ok. 690 zł i tym samym jest to jedna z najtańszych płyt B650 dla procesorów AM5. Uważam, że jest to zdecydowanie konstrukcja warto rozważenia i Waszej uwagi.

Płyta ma forma micro ATX, więc zmieści się do nawet mniejszych obudów. Wyglądem może nie zachwyca, ale to też nie jest w niej najważniejsze. Ma ona wystarczającą sekcję zasilania do poradzenia sobie z 7950X, nawet po OC. Co prawda temperatury nie są najniższe, ale też nie są niebezpiecznie wysokie. Z samym OC też nie było większych problemów. Plus też za dobre wyniki w testach – nie było tutaj problemów z dosyć wydajnymi podzespołami.

Konstrukcja ma sporo złączy wewnętrznych, ale tutaj zdecydowanie rozmieszczenie części z nich powinno być lepsze. Spory minus też za brak USB-C wewnętrznego, co powinno być już standardem. Brakuje mi też zintegrowanej z płytą zaślepki portów tylnych, ale to akurat mniejszy problem. Tutaj mamy podstawową konfigurację, która powinna spokojnie wystarczyć. Mamy USB-C czy USB 3.2 Gen2 więc szybsze złącza też są zapewnione.

Płyta nie miała problemów ze wczytanie profilu EXPO redakcyjnych pamięci i bez problemów z nimi ruszyła. Oferuje ona też dwa złącza M.2, choć tylko jedno ma radiator. Główne złącze PCIe x16 jest wzmacniane, więc ciężka karta go nie uszkodzi. Brakuje tylko łatwiejszego w obsłudze mechanizmu zwalniania jego blokady. Plusem z pewnością jest układ dźwiękowy ALC1220 – spodziewałem się słabszego. Mamy też LAN 2500 Mb/s, ale zabrakło Wi-Fi. Tutaj mamy dodane okablowanie i wystarczy tak naprawdę dokupić kartę M.2 z antenami i bez problemów da się to zamontować.

Biostar B650M-Silver może nie jest wybitną płytą, ale w swojej cenie zdecydowanie warto rozważyć jej zakup. Widziałbym ją w szczególności w połączeniu z procesorami Ryzen 5 jak 7600X czy 7500F, choć nawet przy mocniejszych konstrukcjach (takich jak 7950X w platformie testowej) nie ma ona problemów. Jeśli więc szukacie taniej i podstawowej płyty głównej, która zapewni dobrą podstawę dla zestawu komputerowego to polecam zakup testowanego produktu.