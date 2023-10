Tym elektrycznym rowerem wprawisz kolarza w kompleksy. Zainteresowany?

Elektryczny rower Unfair Advantage kryje się ze swoją tajemnicą, ale tylko wy musicie o niej wiedzieć

Jak sama nazwa wskazuje, e-bike od QU-ET ma zapewnić klientom “niesprawiedliwą przewagę” na drodze. Odwołuje się to do samej formy tego elektrycznego roweru, który ma nas zachwycić przede wszystkim formą, niezdradzającą w ogóle otoczeniu prawdziwego charakteru Unfair Advantage. Rzeczywiście w tym e-bike trudno dostrzec elementy układu wspomagającego, ale ten rzeczywiście jest w nim obecny i obejmuje zarówno zintegrowany 250-Wh akumulator w dolnej rurze ramy, jak i 250-watowy silnik elektryczny w piaście tylnego koła.

Czytaj też: Składany rower Bastille, ten składak przywróci ci godność

Producent twierdzi, że Unfair Advantage na jednym ładowaniu akumulatora zapewnia możliwość przejechania do 60 kilometrów, ale zapewne tyczy się to wyłącznie najkorzystniejszych scenariuszy. Sami rowerzyści nie będą mogli specjalnie na tym rowerze zaszaleć, jako że nie mogą liczyć zarówno na żadną formę amortyzacji, jak i przerzutki. Z jednej strony uprościło to konstrukcję tego e-bike, ale z drugiej ograniczyło znacznie odpowiedzialność po stronie samego rowerzysty do wprawiania Unfair Advantage w ruch.

Czytaj też: Yamaha odpicuje twój następny rower tak bardzo, że nie uwierzysz

Rower elektryczny Unfair Advantage nie ma więc żadnej formy przerzutki, ale za to wykorzystuje napęd pasowy Gates Carbon w miejscu łańcucha, który zapewnia płynną i cichą jazdę, a na dodatek jest również trwalszy i wymaga mniej konserwacji niż napęd łańcuchowy. Idąc dalej, ten rower ma trzy tryby wspomagania pedałowania, które można regulować za pomocą komputera pokładowego lub aplikacji oraz hamulce tarczowe.

Czytaj też: Twój nowy rower będzie inteligentniejszy od samochodu. To prawdziwa rewolucja

Firma QU-ET nie sprzedaje jednak bezpośrednio swojego e-bike Unfair Adventage. Zamiast tego ma dopiero w planach rozpoczęcie kampanii na Indiegogo, gdzie zgromadzi przedwcześnie chętnych klientów, chcących zapłacić za ten elektryczny rower 1500 euro. Tych zapewne nie zabraknie, jako że ten miejski rower został zaprojektowany tak, aby był elegancki i lekki, oferując jednocześnie dodatkowy osprzęt pokroju błotników i podpórki.