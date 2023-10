Home Tech Yamaha odpicuje twój następny rower tak bardzo, że nie uwierzysz

Yamaha odpicuje twój następny rower tak bardzo, że nie uwierzysz

Rozwój na rynku e-bike trwa w najlepsze, a Yamaha chce w nim najwyraźniej przodować i słusznie, bo ma do tego ewidentnie predyspozycje. Dziś dowiedzieliśmy się o najnowszych dwóch pomysłach firmy co do wyposażenia rowerów elektrycznych, które to trafiły do prototypu z rowerami elektrycznymi, który obejmuje dwa ciekawe elementy.