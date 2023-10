To pierwszy taki superkomputer w Europie. Jupiter powala wydajnością

Poznaliśmy konfigurację europejskiego superkomputera Jupiter

EuroHPC JU poinformował świat o konfiguracji superkomputera Jupiter, który to będzie pierwszym sprzętem europejskim tego typu o wydajności w skali eksaflopa (EFLOPS) i wykorzysta układy na bazie architektury ARM. Ten kosztujący 273 miliony euro superkomputer wytycza w pewnym sensie kurs ku przyszłości, w której wszechobecna na rynku mobilnym architektura ARM odgrywa kluczową rolę nawet w tak wymagającym sektorze. Nie będzie to jednak pierwszy tego typu superkomputer.

Z roku na rok architektura ARM staje się obiecującą alternatywą dla wszechobecnej w sektorze sprzętów stacjonarnych architektury x86, z której korzysta m.in. firma Intel i AMD. Projekty ARM są znane ze swojej wysokiej energooszczędności, co jest atutem dla superkomputerów, które zużywają duże ilości energii, a ich ogromny potencjał potwierdza drugi co do wydajności superkomputer na świecie, czyli japoński Fugaku. Obecnie najszybszym superkomputerem na świecie jest Frontier, który znajduje się w USA i ma szczytową wydajność 1,194 eksaflopa na sekundę.

Podstawą superkomputera Jupiter będą procesory Rhea firmy SiPear na bazie ARM Neoverse V1 wspierane przez akceleratory graficzne H100 firmy Nvidii. Nie zabraknie mu pamięci o dużej przepustowości i kanałów pamięci DDR5, a choć firmy Intel i AMD mogą czuć się pominięte w przypadku superkomputera Jupiter, to wybór architektury ARM nie zamyka przed nimi drzwi w tym przedsięwzięciu. Wszystko przez modułowy system tego superkomputera, który umożliwia potencjalną integrację GPU lub nawet CPU tych gigantów w przyszłości.

Wiemy, że proces instalacji superkomputera Jowisz ma rozpocząć się w 2024 roku w pobliżu Monachium, a wraz z jego zakończeniem w 2025 roku Europa osiągnie wielki sukces w całym świecie superkomputerów. Jupiter reprezentuje bowiem nie tylko technologiczny potencjał architektury ARM, ale także stanowi strategiczny krok dla Unii Europejskiej ku samowystarczalności technologicznej. Jego wydajność w skali eksaflopa nie tylko zrewolucjonizuje standardy europejskich superkomputerów, ale także przyspieszy badania związane ze sztuczną inteligencją oraz modelami zmian klimatu, udowadniając przy okazji ponownie potencjał architektury ARM.