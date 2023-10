Koniec ze ściemnianiem w sklepach. Firefox powie Ci, czy recenzja produktu jest prawdziwa

Firefox jest dobrą przeglądarką, jednak daleko jej do pozycji, którą miała w dniach świetności. Obecnie udział w rynku propozycji od Fundacji Mozilla to zaledwie 6% (dane za StatCounter), dlatego często wprowadzane są praktyczne rozwiązania, mające na celu przyciągnąć większą liczbę użytkowników. Czy nowe rozwiązanie pozwoli poprawić notowania Firefoksa na rynku?

Review Checker – Firefox sprawdzi, czy recenzja jest prawdziwa

Często jest tak, że gdy wypatrzysz w jakimś sklepie online produkt – może być to cokolwiek, zaczynając od dysku twardego, kończąc na spławiku do wędki – i zaczynasz rozważać jego nabycie, czytasz opinie na jego temat osób, które już go kupiły. Jednak jaką możesz mieć pewność, że dana osoba pisze prawdę i rzeczywiście jest nabywcą? Jeśli nie znasz jej osobiście – praktycznie żadną. Ale jeśli do przeglądarki Firefox zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie, sytuacja ta ulegnie zmienie.

Mozilla nabyła niedawno Fakespot – serwis online zajmujący się filtrowaniem fałszywych recenzji, nierzetelnych sprzedawców oraz wykrywaniem podróbek. A po przejęciu zaczęła wdrażać wykorzystywane w nim mechanizmy do przeglądarki, gdzie ma pojawić się nowa funkcja – “Review Checker”, czyli “Sprawdzanie recenzji”. W chwili obecnej trwają jej zaawansowane testy, a oceniane są recenzje na takich platformach sprzedażowych, jak Amazon, BestBuy i Walmart. Jak to działa?

Czytaj też: Firefox – te dodatki naprawdę ułatwiają życie

W prosty sposób. Z prawej strony paska adresu pojawi się ikonka. Gdy wejdziesz na stronę z recenzją lub recenzjami produktu, będzie można na nią kliknąć, aby sprawdzić ich autentyczność. Prawdomówność oceniana jest w sześciostopniowej skali od A do F. Jak je odczytywać? A i B wskazują na wiarygodne opnie, a im dalej – tym mniej. E i F to już po prostu – kolokwialnie mówiąc – ściemnianie. Ale jaką można mieć pewność, że Review Checker podaje prawdziwe informacje? Tak właściwie to żadnej. Musisz po prostu zaufać, że mechanizm działa niezawodnie i tyle.

Review Checker to nie odległa przyszłość, ale nowość, jaka powinna pojawić się w edycji przeglądarki z numerem 120 zarówno w wersji dla Androida, jak i systemów desktopowych. To zaś powinno nastąpić 21 listopada b.r. Powstaje jednak pytanie, czy w Polsce skorzystamy z takiej możliwości od razu, czy też trzeba będzie czekać, aż obejmie ono polskie sklepy i platformy sprzedażowe?