GeForce NOW droższe. Nvidia podnosi ceny usługi

Graczu szykuj się na podwyżkę cen GeForce NOW

W ostatnich tygodniach sporo się mówi na temat podwyżek różnych abonamentów. Takie niezbyt przyjemne zmiany objęły przede wszystkim Stany Zjednoczone, a więc główny rynek dla większości platform. Nowy cennik przedstawił już m.in. Netflix, YouTube, a podobne kroki mają podjąć również inni. Oczywiście nie ma się co łudzić, że podwyżki zza Wielkiej Wody nie zaczną rozprzestrzeniać się po świecie. Dotrą w końcu i do nas, choć będziemy musieli na to jeszcze chwilę poczekać. No, okazuje się, że nie na wszystkie, bo niektórzy wprowadzają nowy cennik konsekwentnie, nie ograniczając się tylko do rynku amerykańskiego.

Mowa tutaj o GeForce NOW od Nvidii. To jedna z najpopularniejszych usług strumieniowania gier w chmurze umożliwiająca graczom granie w wiele, również tych najnowszych, tytułów na różnych urządzeniach. Gracze chwalą sobie tę grową chmurę za niezawodność i za szeroki wybór gier, w które można grać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych, a nawet telewizorach. Obecnie z usługi można korzystać w ramach trzech planów, z czego ten pierwszy jest bezpłatny i pozwala na maksymalnie godzinę grania „za jednym razem” na średnim komputerze. Następnie jest bogatsza opcja za 49 zł miesięcznie i wersja Ultimate za 99 złotych za miesiąc. Im więcej płacimy, tym dłużej możemy grać i mamy więcej korzyści.

Aktualnie obowiązujący cennik GeForce NOW | Źródło: Nvidia

Jak informuje sama Nvidia, subskrybenci GeForce NOW powinni szykować się na podwyżki. Te wejdą w życie już niedługo, bo 1 listopada, a Nvidia wprowadzi nowy cennik w Kanadzie i Europie, w tym również w Polsce. Jak zmienią się ceny?

GeForce NOW Priority (na miesiąc) – podwyżka z 49 zł na 54 zł

GeForce NOW Priority (na pół roku) – podwyżka z 249 zł na 269 zł

GeForce NOW Ultimate (na miesiąc) – podwyżka z 99 zł na 109 zł

GeForce NOW Ultimate (na pół roku) – podwyżka z 490 zł na 539 zł

Ceny GeForce NOW od 1 listopada | Źródło: Nvidia

Nvidia przygotowała dla nas podwyżkę wynoszącą aż 5 lub 10 złotych miesięcznie, co dla wielu osób może być już znaczącą różnicą. Oczywiście półroczna subskrypcja także poszła w górę, więc nawet w ten sposób nie zaoszczędzimy jakoś specjalnie dużo. Nvidia tłumaczy się wzrostem kosztów operacyjnych na tych rynkach, zachęcając przy okazji do tego, by w celu oszczędzenia kilkudziesięciu złotych, wykupili półroczną subskrypcję przez 1 listopada tego roku. Zawsze to jakiś sposób na odsunięcie w czasie przykrego obowiązku płacenia więcej.

Jeśli natomiast planowana podwyżka skłania was raczej do zrezygnowania z usługi, to pamiętajcie, by anulować członkostwo w GeForce NOW przed wspomnianą datą. Inaczej będziecie musieli zapłacić zgodnie z nowym cennikiem.