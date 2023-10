W tym polskim mieście zapłacą mniej za ciepło. Zamiast węgla przeszli na coś lepszego

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wrocław-Południe” od kilku lat jest niemal krajowym pionierem, jeśli mowa o instalowaniu systemów korzystających z OZE. Niedawno poinformowano o otwarciu hybrydowej ciepłowni zlokalizowanej w bloku pod adresem ul. Stysia 31-45 i ul. Skwierzyńska 4-16. W jej skład wchodzą 75 panele fotowoltaiczne, 4 pompy ciepła, 12 magazynów ciepła i sterowniki.

W jaki sposób działa ta ekologiczna ciepłownia? Energię elektryczna produkują panele słoneczne zamontowane na dachu bloku. 74 moduły (każdy o mocy 545 Wp) mają łączną moc 40,33 kWp. Następnie ta energia zasila powietrzne pompy ciepła. Są to modele Panasonic Aquarea T-CAP typu monoblok – przekazuje spółdzielnia w komunikacie prasowym. Dzięki odpowiedniemu czynnikowi chłodniczemu pompy mogą podgrzewać wodę do 65 st. C, a same maszyny są w stanie pracować z wysoką wydajnością nawet przy -20 st. C. Poziom hałasu, jaki generują, wynosi od 38 do 60 dB.

Panorama Wrocławia

Podgrzana w pompach ciepła woda jest gromadzona w specjalnych zbiornikach pełniących funkcję magazynów ciepła. Jest ich 12. Posiadają emaliowaną powłokę, dwie wężownice spiralne do wymiana ciepła, a dodatkowo są wyposażone w anody z tytanu. W magazynach zamontowano grzałki, które podgrzeją wodę do 80 st. C, zapobiegając skażeniu jej przez bakterie. Warto dodać, że nie trzeba było budować specjalnych pomieszczeń dla tych zbiorników – znalazło się dla nich miejsce w dawnej kotłowni.

Nad całością pracy systemu czuwają sterowniki, które skontrolują wykorzystanie energii i parametry temperaturowe. Przedstawiciele spółdzielni zapewnili, że instalacja jest przystosowana do współpracy z miejską siecią ciepłowniczą.

Tańsze ciepło we wrocławskim bloku. Hybrydowa ciepłownia zaczęła swoją pracę

Wrocławska spółdzielnia konsekwentnie „zazielenia” energetycznie bloki, którymi zarządza. „Wrocław-Południe” zainstalowała 3000 paneli słonecznych na dachach swoich bloków. Blok przy Strusia i Skwierzyńskiej jest już 36-tą nieruchomością, która wzbogaciła się o takie ekologiczne rozwiązania. Poza budową samego systemu grzewczego cały budynek został jeszcze docieplony o wiele grubszą warstwą styropianu (18 cm zamiast 6-8 cm). Koszt budowy ciepłowni wyniósł 756 tysięcy złotych – został on pokryty z funduszu remontowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jakie jeszcze korzyści będą mieć mieszkańcy wrocławskiego bloku? Poza tym, że ich blok będzie produkować o wiele mniejszy ślad węglowy i oszczędzać blisko 1000 ton emisji dwutlenku węgla, to sami właściciele nieruchomości zapłacą o wiele mniej za ogrzewanie i ciepłą wodę, co zresztą już wspomniano na wstępie. Szacuje się spadek cen o około 30 proc. Co trzeci metr sześcienny ciepłej wody mieszkańcy “dostaną” niejako za darmo.