HyperOS zastąpi MIUI, ale różnice nie będą spektakularne. Przynajmniej na pierwszy rzut oka

Lei Jun, dyrektor generalny Xiaomi, ogłosił we wtorek system operacyjny HyperOS

Projekt ma zastąpić dotychczasową nakładkę MIUI, będącą na smartfonach Xiaomi od 13 lat. HyperOS oparty będzie na Android Open Source, ale zostanie również połączony z Vela, platformą Xiaomi dla IoT. Jun w swoim poście na Weibo zdradził, że system umieści „ludzi w centrum ekosystemu”, by mogli łączyć się z innymi ludźmi, samochodami i domami. Był to kolejny krok, bo wraz z rosnącą gamą inteligentnych produktów Xiaomi, MIUI było już niewystarczające. Firma dawno wyszła poza smartfony, a nowe oprogramowanie pomoże powiązać w jeden ekosystem produkty z 200 kategorii.

W 2014 roku, kiedy biznes IoT zaczął nabierać kształtów, rozpoczęliśmy pierwsze badania. W 2017 roku oficjalnie rozpoczęto prace badawczo-rozwojowe nad nowym systemem wspierającym wszystkie urządzenia i aplikacje zintegrowanym szkieletem systemowym. To jest nasz cel. HyperOS opiera się na integracji głęboko rozwiniętego Androida i samodzielnie opracowanego systemu Vela, całkowitym przepisaniu leżącej u jego podstaw architektury i przygotowaniu publicznej bazy dla Internetu Rzeczy dla dziesiątek miliardów urządzeń i dziesiątek miliardów połączeń w przyszłość – napisał dyrektor generalny Xiaomi Lei Jun w poście na Weibo.

Interfejs, z którego Xiaomi korzysta od 20120 roku nie będzie już obecny na pokładzie serii Xiaomi 14, mającej zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. MIUI jest bardzo funkcjonalną nakładką i wygląda całkiem dobrze, ale jest z nią również sporo problemów, które miejmy nadzieję nie zostaną powielone w systemu HyperOS. Jednak projekt ten to o wiele większe wyzwanie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, bo ma on działać nie tylko na smartfonach, ale również składakach, urządzeniach smart – tych do noszenia i domowych – oraz wiele innych. Jak się z tego wywiąże? Jeszcze nie wiadomo, ale serwis GSMArena opublikował zrzuty ekranu systemu operacyjnego, które udostępnił jeden z użytkowników Weibo. Uzyskał on wcześniejszy dostęp do HyperOS i mógł podzielić się wyglądem systemu.

Już na pierwszy rzut oka widać wiele podobieństw do MIUI, ale wydaje się, że znajdziemy tu więcej opcji dostosowania ekranu blokady, bardziej szczegółowe zmiany widżetów czy aktualizację menu szybkich ustawień. Prócz tego wizualnie zmieni się niewiele i w zasadzie trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy może źle. Oczywiście to nieco rozczarowujące, bo spodziewaliśmy się po takim ogłoszeniu czegoś wyjątkowego, jednak z drugiej strony – w ten sposób łatwiej będzie przestawić się z MIUI, zwłaszcza dla wieloletnich użytkowników urządzeń Xiaomi.

Pojawił się też film przedstawiający ekran blokady HyperOS, porównany z tym standardowym w Androidzie 14 na Pixelu. Widać elegancką animację i efekt nieco przypominający iPhone’a – zegar i data zasłonięte są tapetą. Wizualnie wygląda to bardzo dobrze.

Na razie jednak są to drobne szczegóły i na poznanie tych najważniejszych zmian będziemy musieli poczekać. Skoro Xiaomi 14 mają być pierwszymi modelami działającymi pod kontrolą HyperOS, to zapewne podczas premiery serii producent zdradzi nam wszystkie tajemnice swojego systemu operacyjnego.

Które modele mogą liczyć na aktualizację do HyperOS?

Wraz z Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro HyperOS pojawi się w Chinach. Seria na rynek globalny wejdzie zapewne w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale nie wiemy, czy również wtedy Xiaomi wypuści w świat swój system operacyjny. Mimo tego do sieci już trafiła lista urządzeń, które Xiaomi rzekomo będzie chciał zaktualizować. Znalazły się na niej też tablety i telefony Redmi oraz POCO.

Xiaomi

Xiaomi 14 (preinstalowany HyperOS)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

POCO

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO C55

Redmi