Intel niechcący puścił parę z ust. Wiemy wszystko o nadchodzących procesorach 14-gen.

Najnowsza generacja procesorów Intela korzysta z socketu LGA1700, czyli tego samego, co obecne Alder Lake. Jak dotąd podczas oficjalnych prezentacji oraz z okazji przecieków dowiedzieliśmy się o istnieniu kilku modeli, jednakże nigdy nie pojawiła się informacja zdradzająca ich ilość, nie mówiąc już o możliwościach. Jednak przypadkowy przeciek wyjaśnia całą sprawę i już wiemy, jakie procesory trafią do sprzedaży 25 października.

Intel Raptor Lake – 25 mocnych procesorów desktopowych

Wyciek nastąpił u źródła, czyli z serwerów samego Intela, na których przygotowano zestawienie modeli dla sprzedawców oraz partnerów biznesowych. Oczywiście najbardziej wydajne oraz z pewnością najdroższe będą procesory z serii i9, nie zabraknie tańszych i7 oraz i5, a także budżetowych i3. Ale na liście widzimy także dwie ciekawe pozycje – Intel 300 i Intel 300T. Nie należą one do żadnej rodziny Core, a konfiguracja mówi nam, że to wręcz dziecinnie proste modele.

Najmocniejsze Raptory mogą poszczycić się taktowaniem zegara w trybie boost powyżej 6 GHz. Każda linia ma swoje modele z końcówką “T”, oznaczającą niższe parametry, jak taktowanie i pobór mocy. Tak duży wybór powinien ułatwić każdemu wybór odpowiedniego modelu do własnych potrzeb. Redakcja serwisu VideoCardz przygotowała zestawienie wszystkich nowych modeli. Wygląda to w ten sposób:

źródło: VideoCardz

Co nam mówią podane wartości? Zgodnie z oczekiwaniami powinna wzrosnąć wydajność, a równocześnie nieco polepszy się energooszczędność. Nie jest to zaskakujące – tak działa każda kolejna generacja. Warto zwrócić uwagę na pierwszy model na liście – Core i9-14900KS. Jest to jedyny “KS” na liście, a oznacza model specjalny. Można podejrzewać, że będzie przygotowany do podkręcenia. Ale na takie informacje pozostaje nam czekać do premiery.