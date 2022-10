Home Tech DDR5 dla platform Raptor Lake. Producenci szykują szalenie wydajne i do tego certyfikowane

DDR5 dla platform Raptor Lake. Producenci szykują szalenie wydajne i do tego certyfikowane

Nowe procesory Intela doczekają się szalenie wydajnych pamięci operacyjnych “out-of-the-box”. Wystarczy tylko wpiąć je do płyty, ustawić odpowiedni profil XMP i voila – system będzie stabilny mimo znacznego przewyższania natywnych liczb. Producenci szykują bowiem jeszcze wydajniejsze DDR5 dla platform Raptor Lake oraz płyt głównych Z790, dbając o ich certyfikację, a więc również pewność co do stabilności.